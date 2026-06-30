Ecuador presentó reclamo ante FIFA por incidentes en la previa del duelo ante México por los dieciseisavos del Mundial

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Mundial 2026 ya entró en instancias finales por lo que las selecciones se vienen jugando el todo por el todo. Una muestra de ello es lo ocurrido en la previa del México vs. Ecuador que se jugará la noche de este martes 30 de junio en la Ciudad de México.

Resulta que un grupo de hinchas mexicanos se reunió a las afueras del hotel de concentración ecuatoriana para reventar fuegos artificiales y ocasionar disturbios con la finalidad de incomodar a los jugadores norteños.

Ecuador presenta reclamo ante FIFA por hechos extradeportivos

Como era de esperarse, este hecho sin precedentes en un Mundial no fueron pasados por alto por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y es que la entidad emitió un comunicado donde dio a conocer su desazón y anunció acciones respecto a estos acontecimientos.

Según indicaron, ya se presentó un reclamo formal ante los organizadores del certamen al considerar que estas conductas se alejan de los valores que profesa la FIFA y todo lo que rodea a esta cita mundialista.

"Sobre algunas acciones extra futbolísticas acontecidas en la previa al partido de dieciseisavos de final, la Federación Ecuatoriana de Fútbol informa que ha enviado un reclamo a la organización, pues este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un mundial de fútbol debería representar", indicaron.

🚨 Condenamos ROTUNDAMENTE a todas las aficiones que se están organizando para lanzar Pirotecnia toda la noche hoy a las 11 de la noche en el Hotel Westin de Santa Fe que está en Av. Javier Barros Sierra 540, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón con el objetivo de que la selección... pic.twitter.com/By45QWaGou — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) June 29, 2026

En esa misma línea, la entidad ecuatoriana hizo un llamado para que las autoridades presten una mayor atención a este tipo de situaciones y se eviten otros episodios antes, durante y después del encuentro que jugarán esta noche.

"Por ello, la FEF hace un llamado respetuoso a las autoridades competentes a prestar mayor atención a estos acontecimientos y a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de nuestros jugadores, cuerpo técnico e hinchas", añadieron.

Confían en el Fair Play

Finalmente, la FEF expresó su deseo de que se no se empañe la sana competencia y la camaradería que se vive durante el normal desarrollo de la Copa del Mundo.

"Confiamos en que estos hechos antideportivos no empañen la fiesta futbolística que une a dos países hermanos y en que prevalezcan el respeto, la sana competencia y el fair play... Ecuador siempre responderá en la cancha estas acciones antideportivas", finalizaron.

En resumen, la Federación Ecuatoriana de Fútbol condenó lo sucedido en la previa del duelo ante México por lo que presentó una reclamo ante FIFA para que no se de una situación similar.