Perú venció 3-0 a Venezuela y terminó en el puesto 13 del Mundial Sub-17 de vóley femenino 2026

16/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana cerró su participación en el Mundial de Vóley Femenino Sub-17 2026 con una victoria por 3-0 sobre Venezuela. El equipo nacional consiguió así el puesto 13 del campeonato, tras imponerse con parciales de 25-17, 25-11 y 25-17.

Perú dominó a Venezuela en los tres sets

La selección peruana mostró solidez durante el encuentro y consiguió controlar las acciones desde los primeros puntos. El equipo ganó el primer set por 25-17, resultado que le permitió comenzar el partido con ventaja frente a los llaneros.

En el segundo parcial, Perú consiguió establecer una diferencia todavía mayor. Se impuso por 25-11, en un set donde mantuvo el control del marcador y amplió su ventaja a dos sets ganados frente al conjunto venezolano.

¡VICTORIA DE PERÚ! 🇵🇪🏐 Con un sólido 3-0 frente a Venezuela🇻🇪, la selección nacional cierra su participación en el Mundial Sub-17 de Vóley. ¡Tremendo esfuerzo de las chicas! 🙌🔥 #ArribaPerú #MundialSub17 pic.twitter.com/9eLcEAQnZ6 — JHONN_FW (@JHONN_FW) August 16, 2026

Venezuela intentó reaccionar durante el tercer parcial, pero Perú volvió a tomar el control del encuentro. La selección nacional terminó imponiéndose por 25-17, resultado que confirmó el triunfo por 3-0 y permitió cerrar definitivamente su participación en el campeonato.

La selección peruana terminó en el puesto 13

Perú llegó a esta instancia después de disputar los encuentros correspondientes a las posiciones finales del campeonato. Tras quedar fuera de la lucha por los primeros lugares, el equipo continuó compitiendo para definir su ubicación definitiva en el torneo.

Antes de enfrentar a Venezuela, la selección peruana había derrotado por 3-2 a República Checa, resultado que le permitió avanzar hacia el partido por la decimotercera posición. La victoria frente a las europeas llegó después de una remontada en un encuentro que terminó cinco sets.

Con el triunfo ante Venezuela, la selección nacional logró consolidarse en el puesto 13 en el Mundial. De esa manera, Perú logró cerrar su recorrido por cinco victorias y tres derrotas, considerando sus partidos de la fase de grupos, los octavos de final y los encuentros posteriores por las posiciones.

Este recorrido inició en la fase de grupos, donde el equipo consiguió los resultados que le permitieron avanzar a los octavos de final. Más tarde, enfrentó a Italia en esa instancia y continuó disputando encuentros para definir su ubicación final dentro de la competencia internacional.

El Mundial Sub-17 de vóley femenino se viene desarrollando en Chile y reúne a selecciones juveniles de distintas partes del mundo. Perú llegó hasta el puesto 13 y culminó su participación con una clara victoria ante Venezuela.

El marcador final reflejó el dominio peruano durante el encuentro, donde: 25-17, 25-11 y 25-17. Con este resultado, la selección peruana pudo asegurar el decimotercer lugar y puso punto final a su participación en el Mundial Sub-17.