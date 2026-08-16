Cristiano Ronaldo habla de su posible retiro: "Probablemente, este será mi último año en el fútbol"

16/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cristiano Ronaldo sorprendió al hablar sobre el cierre de su carrera. El delantero portugués, de 41 años, señaló que la temporada 2026-27 podría ser la última como futbolista profesional. Mientras continúa con Al Nassr, también mantiene un objetivo pendiente: alcanzar los 1.000 goles entre clubes.

CR7 contempla el retiro del fútbol

Este anuncio fue revelado para la revista Vogue junto con Georgina Rodríguez, en el marco de su reciente matrimonio. Ronaldo habló de sus planes personales y deportivos, y explicó que ya piensa en la etapa posterior al fútbol, después de una extensa carrera de 25 años.

El delantero aún no confirmó una fecha exacta para dejar las canchas. Su declaración establece que probablemente este será su último año en el fútbol, por lo que la temporada 2026-27 aparece como el periodo señalado para una posible despedida del deporte profesional, aunque continúa activo.

Asimismo, explicó que tiene definido lo que hará después de retirarse. Entre sus planes mencionó viajar más, disfrutar del pádel y dedicar más tiempo a distintas actividades, además de continuar con los proyectos que ha desarrollado fuera de las canchas durante los últimos años.

"Probablemente, este será mi último año en el fútbol y quiero dejar un legado espectacular", anunció.

Su posible retiro llegaría después de una trayectoria profesional que empezó en el 2002 con Sporting de Lisboa. Más tarde, el atacante pasó por el Manchester United, Real Madrid, Juventud y Al Nassr, además de convertirse en la figura principal de la sección de Portugal.

El objetivo de los 1.000 goles

Con Al Nassr, Ronaldo mantiene contrato vigente hasta junio del 2027. Esta continuidad es de la temporada 2026-27 le permitiría disputar nuevos encuentros mientras busca acercarse a una de las metas estadísticas más importantes de su carrera: llegar a los 1.000 goles entre clubes y su equipo.

Hasta el momento, suma 976 goles entre sus partidos con clubes y la selección portuguesa. Por ello, necesita 24 anotaciones para alcanzar la cifra que persigue. El delantero continuará esta temporada con Al Nassr mientras intenta contemplar este registro antes de retirarse.

"Ya tengo mi futuro totalmente planeado", aclaró.

Ronaldo señaló además que el retiro exigirá ocupar el tiempo que actualmente dedica al fútbol. Por ello, contemplará distintas actividades para después de su carrera. Entre ellas las de viajar, jugar al pádel y disfrutar todo lo conseguido en 25 años de deporte.

Por ello, destacó que su carrera estuvo marcada por el sacrificio y el trabajo durante un cuarto de siglo. Su recorrido incluye títulos y registros individuales, mientras su etapa con Portugal terminó después del Mundial 2026.