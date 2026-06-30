Brasil sufre sensible baja de cara a los octavos de final: Crack se pierde lo que resta de Mundial por lesión

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Brasil sufrió más de la cuenta para superar a Japón en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras un agónico 2 a 1. En la ciudad de Houston, el pentacampeón tuvo que esperar los minutos finales del partido para lograr la victoria gracias a un tanto de Martinelli luego de un brillante pase de Bruno Guimaraes.

Sensible baja de Brasil de cara a los octavos de final

Sin embargo, antes de que el primer tiempo llegara a su fin, Lucas Paquetá encendió las alarmas al salir lesionado por una molestia muscular. El habilidoso volante zurdo del Flamengo había sido titular en los cuatro partidos disputados por el scratch siendo pieza clave para los sudamericanos.

La victoria olvidó momentáneamente este hecho, pero en las últimas horas se confirmó el diagnóstico del hábil jugador tras someterse a los exámenes correspondientes. Según indicó la Confederación Brasileña de Fútbol, el futbolista sufrió una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo lo que lo deja fuera de los octavos de final y posiblemente de lo que resta del Mundial.

Ontem um dos nossos precisou deixar o campo por ainda no Intervalo. Lucas Paquetá foi substituído e após exame de imagem realizado hoje, foi constatada uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda.



O nosso cria será submetido a tratamento intensivo acompanhado pela equipe da... pic.twitter.com/GVpm2zGFM2 — Flamengo (@Flamengo) June 30, 2026

"El atleta Lucas Paquetá se sometió a un examen de imagen que confirmó una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo. El jugador seguirá un protocolo de tratamiento intensivo, acompañado por el equipo médico de la Selección Brasileña, con el objetivo de su recuperación y retorno a las actividades en el menor tiempo posible", indicó.

Flamengo expresa sus mejores deseos para Paquetá

El actual club de Lucas Paquetá, Flamengo, no quiso quedarse atrás en este momento y le dedicó unas emotivas palabras en redes sociales. El 'Mengao' le envió sus mejores deseos y una pronta recuperación en este complicado momento que podría dejarlo fuera de la máxima fiesta del fútbol.

"Ayer, uno de los nuestros tuvo que abandonar el campo en el descanso. Lucas Paquetá fue sustituido y las pruebas de imagen realizadas hoy confirmaron una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo. Nuestro jugador formado en casa se someterá a un tratamiento intensivo supervisado por el cuerpo médico de la selección nacional, con el objetivo de lograr una recuperación lo más rápida posible. ¡Lucas Paquetá, estamos contigo! Te deseamos una pronta recuperación; ¡esperamos verte en plena forma para representar a nuestra nación muy pronto!", añadieron.

En resumen, Lucas Paquetá sufrió una lesión muscular por lo que se convierte en la primera baja confirmada para el duelo de octavos de final del Mundial ante Noruega