Sporting Cristal goleó por 4-1 a Sport Huancayo y se acerca al liderato del Clausura

16/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal volvió a celebrar en el Torneo Clausura 2026 tras imponerse por 4-1 a Sport Huancayo en el estadio Alberto Gallardo, por la quinta jornada del campeonato. Con este resultado los dirigidos por el cuadro celeste alcanzaron los 10 puntos y quedaron a una unidad del líder momentáneo, Alianza Lima.

Desarrollo del partido

El conjunto rimense tomó rápidamente el control del encuentro. A los 10 minutos, Michael Hoyos abrió el marcador con un cabezazo luego de un tiro de esquina ejecutado por Santiago González. Cristal mantuvo la presión y amplió su ventaja a los 25 minutos, cuando Hernán Barcos apareció por la vía aérea para colocar el 2-0.

Sport Huancayo intentó reaccionar durante el complemento y estuvo cerca de descontar. Diego Carabaño estrelló un remate en el travesaño y, poco después, Juan José Giménez encontró el 2-1 a los 62 minutos, devolviendo la esperanza al conjunto visitante.

🔴🔵⚽ ¡Triunfo celeste! Sporting Cristal goleó 4-1 a Sport Huancayo y sumó una importante victoria en el campeonato. Los rimenses impusieron su juego y celebraron un contundente resultado ante el cuadro huancaíno.



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Sin embargo, Sporting Cristal no permitió que la remontada tomara forma. A los 72 minutos, Michael Hoyos volvió a aparecer de cabeza, esta vez tras un centro de Yoshimar Yotún, para establecer el 3-1 y firmar su doblete. Ocho minutos más tarde, Rafael Lutiger sentenció el partido con otro cabezazo y decretó el 4-1 definitivo.

¿En qué posición se ubica Cristal?

Con esta victoria, los celestes llegaron a 10 unidades en el Clausura, mientras que Sport Huancayo permaneció con siete puntos. El triunfo también significó una importante recuperación para Cristal después de su empate 1-1 frente a Universitario en la jornada anterior.

Tabla de posiciones - Torneo Clausura (fecha 5)

Próximo compromiso

En la siguiente fecha, Sporting Cristal visitará a Alianza Atlético de Sullana el viernes 21 de agosto a las 3:00 p.m, en busca de prolongar su buen momento y continuar acercándose al primer lugar. Por su parte, el 'Rojo Matador' recibirá a CD Moquegua el sábado 22 a las 11:00 a.m.