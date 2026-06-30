Noruega, con gol de Erling Haaland, venció 2-1 a Costa de Marfil y clasificó a octavos de final del Mundial 2026

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La emoción del Mundial 2026 continúa y esta vez Noruega logró su ansiada clasificación a los octavos de final tras vencer 2-1 a Costa de Marfil. En la ciudad de Dallas, los europeos sufrieron más de la cuenta y gracias a un tanto agónico de Erling Haaland, se llevaron el triunfo y se medirán ante Brasil en la siguiente ronda.

Primer tiempo parejo

Al igual que el resto de partidos de esta fase, europeos y africanos le pusieron emoción desde el primer minuto del encuentro, además de que las defensas frágiles colaboraron para ello. Por un lado, Odegard, Sørloth y Nusa generan peligro con su velocidad y desborde, mientras que al otro extremo Diomandé y Pepé eran una pesadilla para la defensa noruega.

Sin embargo, los primeros en capitalizar fue Noruega a través de un gran disparo de derecha desde dentro del área. Golazo y celebración para los europeos que demostraban que adelante tenían el poderío necesario para hacer daño a cualquier selección.

¡GO-LA-ZO DE NORUEGA! 🔥⚽🇳🇴



Nusa recortó hacia adentro y sacó un buen derechazo para colgar la pelota en el ángulo izquierdo de Fofana y poner el 1-0 sobre Costa de Marfil. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/su9X6C1yNR — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

Solo unos minutos después, Haaland tuvo en sus pies el segundo de Noruega tras un doble cabezazo en área marfileña que sacó con lo justo el portero Yahia Fofana. Finalmente, el primer tiempo se fue dejando una mejor sensación para los europeos.

Más emociones en la segunda etapa

Sabiendo de que la situación no era nada favorable, los marfileños adelantaron líneas y fueron en busca del ansiado empate. Para ello, el entrenador metió mano de su banca de suplentes y envió al campo al ex Manchester United, Amad Diallo.

El veloz extremo hizo gala de su habilidad y puso el empate 1-1 tras una gran jugada donde dejó en el camino a casi tres rivales. Al igual que en el resto de partidos de esta fase, todo hacía indicar que la serie se definiría en penales.

Sin embargo, el delantero de Manchester City volvió a aparecer sobre los minutos finales para meter a su selección en la siguiente fase y seguir en la pelea de los máximos goleadores de este torneo. El 'Androide' alcanza los cinco tantos y se pone a solo uno de Lionel Messi que por ahora es el goleador del certamen.

¡¡NORUEGA RECUPERÓ LA VENTAJA DE LA MANO DE HAALAND!! ⚽🇳🇴



El Androide la empujó debajo del arco tras una buena acción colectiva y marcó el 2-1 sobre Costa de Marfil. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/2k34i6qGdB — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

Ahora, los dirigidos por Ståle Solbakken tendrán la complicada misión de enfrentar a Brasil el próximo domingo 5 julio en la ciudad de Nueva York.

De esta manera, Noruega venció 2-1 a Costa de Marfil y clasificó a los octavos de final del Mundial 2026.