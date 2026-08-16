Panamericana Sur: huaico y derrumbes bloquean el tránsito en Arequipa por intensas lluvias

16/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una emergencia vial afecta a cientos de viajeros en la costa de Arequipa. La presencia de material desprendido sobre la carretera obligó a interrumpir temporalmente la circulación en Ocoña, mientras equipos de seguridad permanecen atentos ante nuevos deslizamientos provocados por las condiciones climáticas.

Huaicos y piedras bloquean la carretera

La emergencia también alcanza sectores ubicados entre Quebrada Honda, Ático y Ocoña, donde se reportan lluvias, neblina y desprendimientos desde las zonas altas. La presencia de material sobre la carretera dificulta el tránsito y reduce la visibilidad para los conductores.

En Ocoña, los huaicos y el desprendimiento de rocas terminaron sobre la vía y afectaron directamente la circulación. Las autoridades vienen monitoreando el sector para determinar el nivel de riesgo y establecer cuándo será posible restablecer el tránsito.

La situación no es nueva en este tramo de la Panamericana Sur. El pasado 28 de julio, un derrumbe de rocas y tierra interrumpió el tránsito en el kilómetro 732, entre Ático y Ocoña. El material llegó a cubrir aproximadamente 60 metros de la carretera y bloqueó el paso en ambos sentidos.

Asimismo, en marzo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que Provías Nacional logró recuperar el tránsito en el kilómetro 732 luego de retirar tierra y rocas que habían obstruido la vía.

Recomiendan evitar avanzar hacia zonas afectadas

Ante las actuales condiciones, se recomienda a los conductores reducir la velocidad, mantener una distancia segura entre vehículos y evitar detenerse cerca de taludes, quebradas o zonas donde se registren desprendimientos.

La neblina también representa un riesgo debido a la poca visibilidad. Por ello, los conductores deben mantener las luces encendidas y seguir las indicaciones del personal encargado de controlar el tránsito.

Las autoridades aconsejaron a los transportistas que ya se encuentran en la zona no intentar avanzar hacia los sectores bloqueados y permanecer en lugares seguros hasta que las condiciones permitan reanudar el desplazamiento.

Mientras continúen las lluvias, existe la posibilidad de nuevos huaicos y caída de piedras. Por ello, la recomendación es mantenerse atentos a las disposiciones oficiales y evitar viajes por este tramo de la Panamericana Sur hasta que se confirme el restablecimiento del tránsito.

La emergencia mantiene en alerta a las autoridades de Arequipa, especialmente en el sector de Ocoña, donde actualmente no hay paso hacia Lima y se evalúa la situación de la carretera.