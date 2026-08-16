Universitario venció 3-2 a FC Cajamarca con gol de Lapadula: terminaron con diez jugadores

16/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario derrotó 3-2 a FC Cajamarca por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. El cuadro crema consiguió una ventaja de dos goles durante el primer tiempo, pero el conjunto local reaccionó y puso en riesgo el resultado durante los últimos minutos del encuentro.

Universitario sacó ventaja en el primer tiempo

El marcador se abrió a los 24 minutos, cuando César Inga convirtió para Universitario el 1-0. El conjunto crema volvió a marcar apenas cinco minutos después. Esta vez fue Alex Valera, quien apareció para aumentar la diferencia a 2-0 en el estadio Héroes de San Ramón.

FC Cajamarca respondió antes del descanso. A los 45 minutos, Michel Rasmussen ejecutó un penal y convirtió el primer descuento para el cuadro local. El tanto dejó el marcador 2-1 y permitió al conjunto cajamarquino acercarse antes del final de la primera mitad.

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Universitario tomó ventaja con los goles de César Inga y Alex Valera, mientras que Michel Rasmussen se encargó de descontar para FC Cajamarca antes del descanso.

En el complementario, Universitario volvió a ampliar su ventaja. A los 60 minutos, Gianluca Lapadula tuvo la oportunidad desde el punto penal y no falló. El delantero marcó el 3-1 y volvió a establecer una diferencia de dos goles para el equipo dirigido por Héctor Cúper.

FC Cajamarca reaccionó en el tramo final

La situación cambió nuevamente a los 85 minutos, cuando Anderson Santamaría recibió la tarjeta roja. Universitario quedó con diez jugadores cuando todavía tenía una ventaja de dos goles, mientras FC Cajamarca buscaba reducir nuevamente la diferencia.

El club cajamarquino consiguió una nueva oportunidad desde el punto penal y fue José Lugo el encargado de ejecutarlo. A los 88 minutos, el futbolista convirtió y colocó el 3-2. Con poco tiempo por jugar, los locales quedaron a un solo gol del empate.

La "U" tuvo que afrontar los minutos finales con un jugador menos y con FC Cajamarca buscando otra ocasión frente al arco. Sin embargo, el marcador no volvió a modificarse y el conjunto crema logró conservar la ventaja hasta el final del partido.

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Este encuentro terminó con cinco goles y tres penales convertidos. Universitario marcó por intermedio de César Inga, Alex Valera y Gianluca Lapadula. FC Cajamarca respondió con los tantos de Michel Rasmussen y José Lugo, ambos desde el punto penal.

Universitario terminó asegurando el triunfo después de un encuentro con varias modificaciones en el marcador. El equipo crema pasó de ganar 2-0 a imponerse 3-1 y finalmente terminó defendiendo el 3-2 ante la reacción de FC Cajamarca.