La mala racha le sigue: Lionel Messi falla su tercer penal consecutivo y el Inter Miami cae a 4-1 ante Nashville

16/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lionel Messi vivió una noche complicada con el Inter Miami: falló un penal ante Nashville, sumó su tercer remate consecutivo, sin convertir desde los doce pasos y su equipo cayó 4-1. Además, el argentino tuvo un gol anulado y terminó amonestado durante el encuentro de MLS.

Una racha inédita desde el punto penal

El penal llegó durante los primeros minutos del partido disputado el sábado 15 de agosto. Messi ejecutó el remate, pero el arquero Brian Schwake logró detenerlo. Sergio Reguilón tomó el rebote y convirtió, aunque la acción posteriormente fue anulada por invasión tras la revisión del árbitro.

Con esto, Messi encadena tres penales fallados de manera consecutiva en encuentros oficiales. Los dos anteriores ocurrieron durante el Mundial 2026, cuando no pudo anotarle a Austria, en la fase de grupos y más tarde, ante Egipto, durante los octavos de final.

El último penal anotado por Leo Messi fue el último 18 de abril frente a Colorado Rapids. Desde entonces, el delantero argentino no consiguió marcar desde los doce pasos y ahora viene registrando una mala racha, que lleva en su club y selección.

El encuentro ante Nashville SC dejó otros episodios para el argentino. Messi fue amonestado después de reclamar una acción al árbitro y más tarde realizó un gesto de aplauso hacia el juez. Esta situación ocurrió durante la segunda parte, cuando el club rival aumentaba su ventaja sobre el conjunto de Florida.

Nashville golpeó y amplió su ventaja

Inter Miami logró igualar parcialmente al encuentro antes del descanso mediante Telasco Segovia, quien recibió la asistencia de Messi. Sin embargo, Nashville SC recuperó el control en la segunda mitad y terminó imponiéndose con claridad para quedarse con los tres puntos en condición de local.

El conjunto dirigido por Javier Mascherano recibió cuatro goles y apenas pudo descontar en una oportunidad. Nashville ganó 4-1 y se consolidó como líder de la Conferencia Este, mientras el Inter Miami se mantuvo en la segunda posición con 38 puntos, cinco menos que su rival.

La derrota también significó la tercera caída consecutiva de Inter Miami. Este resultado cortó con la racha de siete partidos sin perder para el equipo de Florida, que buscaba aprovechar este encuentro para acercarse nuevamente al primer lugar de la clasificación.

En este encuentro, Messi tuvo otras oportunidades en los minutos finales. El argentino estrelló dos remates contra los postes, pero el suyo fue invalidado por posición adelantada. Este partido dejó una mala racha para el delantero, la cual debe superar para llegar al primer lugar.