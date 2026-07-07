Trujillo: Cae banda criminal "Los intocables de Miramar", integrada por tres menores de edad

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Hoy 07 de julio se realizó un operativo policial como parte de las acciones orientadas a combatir la delincuencia en la ciudad de Trujillo, capital de La Libertad. La intervención fue ejecutada por efectivos de la comisaría de Miramar, en el distrito de Moche. Durante el operativo, desarrollado en el asentamiento humano Absalón Vásquez, a la altura del paradero 14, fueron detenidas seis personas, entre ellas tres menores de edad.

Integrantes de la banda criminal

Los detenidos fueron identificados como Luis Baca Gómez, de 20 años; Alexander Rojas Dávila, de 22 años; y Martín Alfredo Gonzales Vásquez, de 28 años. Asimismo, fueron retenidos tres adolescentes de entre 16 y 17 años, cuyos datos se mantienen en reserva por disposición legal.

El hecho de que menores de edad formen parte de este presunto grupo delictivo genera preocupación debido a que aún no alcanzan la mayoría de edad y ya estarían involucrados en hechos ilícitos.

Tras el operativo, los seis intervenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes por el presunto delito de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, al no contar con la autorización de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

No solo se incautaron armas de fuego

Según información policial, al momento de la intervención, los integrantes de "Los Intocables de Miramar" tenían en su poder un revólver calibre 38 abastecido con catorce municiones. Además, se incautaron seis teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a las investigaciones correspondientes para determinar si guardan relación con otras actividades delictivas.

Adolescentes de 16 y 17 años no pueden ser juzgados como adultos

Cabe recordar que el 16 de enero de este año el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional que los adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados como adultos. En consecuencia, estos deberán ser procesados y sancionados conforme al sistema penal juvenil, de acuerdo con lo establecido en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, ya que la edad mínima de imputabilidad penal en el Perú es de 18 años.

Esta decisión generó un amplio debate. Por un lado, existen cuestionamientos debido a que las organizaciones criminales podrían captar a menores de edad aprovechando que no son juzgados como adultos. Por otro, se sostiene que los adolescentes deben recibir un tratamiento especializado que priorice su rehabilitación y reinserción social, considerando que muchos provienen de entornos de alta vulnerabilidad.