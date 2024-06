¡Él lo sabía! Jefferson Farfán revela por qué Jorge Fossati llevó a Christian Cueva a la Copa América

26/06/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

La convocatoria de Christian Cueva a los partidos de la Copa América generaron una serie de críticas dirigidas al entrenador de la Selección Peruana, Jorge Fossati. En ese sentido, Jefferson Farfán se animó a revelar por qué el 'Nonno' habría optado por llevar al volante pese a su inactividad en el fútbol.

¿Qué reveló Jefferson Farfán?

En una reciente entrevista para el podcast de Jesús Alzamora, la 'Foquita' no tuvo problemas en referirse al particular trato que reciben algunos jugadores por parte de los entrenadores.

En ese sentido, el exjugador de Alianza Lima ejemplificó dicha situación mencionando a Christian Cueva, quien volvió a la Selección Peruana para participar de la Copa América tras el llamado de Jorge Fossati, pese a que no juega desde octubre del 2023.

"Hay jugadores que necesitan un trato especial. Yo lo he vivido con el profe Gareca y de verdad necesitan un trato especial. El mejor ejemplo es Cueva, en ese momento estaba en su pico. Cueva es el mejor 10 talentoso que vi en mi vida, juega como en el barrio", inició diciendo.

Enseguida, destacó que el regreso de Christian Cueva será vital para todo el equipo peruano debido a su jerarquía y experiencia, dejando entrever además, que su convocatoria formaría parte de una estrategia del 'Nonno'.

"Personalmente, yo creo que el profe está armando una estrategia con el Cholo, yo no creo que lo utilice. Yo no creo. Aparte el Cholo te ayuda en el tema del camerino, por la experiencia, va más por ese lado", agregó el exdeportista peruano.

Farfán fulminó a Lapadula

El exseleccionado nacional arremetió contra Gianluca Lapadula tras verlo debutar con la Selección Peruana en la Copa América. Y es que durante el partido contra Chile, tanto él como su compañero Roberto Guizasola se encontraban sumamente atentos a cada una de las jugadas que se realizaban en aquel encuentro.

Es así que, al minuto 55, 'El Bambino', quien se encontraba frente al arco del chileno Claudio Bravo, se perdió un claro gol pese a un efectivo pase de Edison Flores.

Esto provocó que Farfán se molestara y asegurara que aquel tanto era fácil de anotar e incluso lo pudo haber hecho "con los ojos cerrados": "No te creo... mira... chamare. Mira Cucurucho, imagínate eso. A ojos cerrados era, donde sea entraba, donde patees entra".

No cabe duda que la Copa América viene generando un sinfín de emociones entre los hinchas de la Selección Peruana. Por tal motivo, Jefferson Farfán no pudo evitar mencionar el por qué Jorge Fossati convocó a Christian Cueva pese a que no juega desde octubre del 2023.