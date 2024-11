¡Emotiva escena! Piero Quispe les entregó nueva casa a sus papás: "Este era mi sueño"

El exfutbolista de Universitario de Deportes, Piero Quispe, vuelve a sorprender a todos sus seguidores al viralizarse un conmovedor video en las redes sociales donde se le ve regalando una casa nueva a sus padres por todo su cariño y apoyo incondicional.

Luis 'Cuto' Guadalupe fue el encargado de difundir la emotiva escena a través de las redes sociales, como en la famosa plataforma china de TikTok. Con ello se puede visualizar a la familia del actual jugador de los Pumas de México realizar un recorrido por su nuevo hogar, uno de sus mayores anhelos y sueños que tenía desde que era niño.