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"Encontramos tres jugadores para las Eliminatorias": Mano Menezes destaca balance ante México

El estratega, Mano Menezes, valoró la evolución colectiva tras el 1-1 ante el cuadro azteca y resaltó la aparición de nuevas alternativas para el proceso clasificatorio.

Mano Menezes resaltó el rendimiento de la selección.
Mano Menezes resaltó el rendimiento de la selección. (Composición: Exitosa)

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 30/09/2026

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La selección peruana dejó una grata impresión en su segundo ensayo de la fecha FIFA tras igualar 1-1 frente a México. El trámite del partido le permitió al estratega Mano Menezes evaluar la evolución táctica de sus dirigidos y comprobar que la preparación previa rindió frutos en el terreno de juego con miras al inicio del proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2030.

Crecimiento futbolístico y la confirmación de nuevas variantes

El estratega nacional resaltó el rendimiento colectivo exhibido ante el cuadro azteca, valorando el salto de calidad respecto al cotejo anterior ante Estados Unidos. Para el técnico brasileño, la mayor rigurosidad táctica y la respuesta física del plantel reflejaron el trabajo realizado durante los días de entrenamiento previo.

"Se vio una paridad muy importante en oportunidades, perdimos un poco de pase, pero debemos mejorar y el proceso continúa. Estamos en el segundo partido de la fecha FIFA. Estoy feliz porque encontramos tres jugadores importantes que van a estar en el grupo que jugará las Eliminatorias"

Asimismo, Menezes consideró que el balance general de esta fecha doble resulta altamente positivo de cara a la consolidación de un universo más amplio de futbolistas. La paridad mostrada ante un rival exigente sirve para cimentar la idea de juego y fortalecer la convicción del grupo para las futuras convocatorias oficiales.

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Consideración de elementos locales para los compromisos en altura

De igual forma, el comando técnico mantendrá el seguimiento riguroso sobre las figuras del torneo local, considerando la exigencia que demandarán los cotejos en geografías complejas durante las Eliminatorias. La adaptación de los elementos de la Liga 1 representa una ventaja estratégica que el entrenador buscará aprovechar al máximo.

La intención de sumar futbolistas acostumbrados a competir en condiciones extremas responde a la necesidad de mantener la intensidad durante los noventa minutos. En ese sentido, los amistosos han servido para probar alternativas en diversas posiciones y verificar su capacidad de respuesta a nivel internacional.

Las actuaciones individuales de ciertos elementos han dejado satisfecho al cuerpo técnico, ampliando el margen de elección para estructurar las nóminas finales. La competencia interna dentro del plantel continuará en las siguientes semanas previas al reinicio de la competición oficial.

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En ese sentido, Mano Menezes valora el crecimiento colectivo mostrado ante México y ratifica que la aparición de nuevas alternativas fortalece el universo de convocados para encarar con mayor solidez el proceso clasificatorio.

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