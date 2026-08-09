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Lucharán por vacante

Examen de admisión UNI 2026-II: Más de 5,500 postulantes serán evaluados este lunes 10 de agosto

La Universidad Nacional de Ingeniería recibirá a estudiantes de todo el país en tres jornadas de evaluación, bajo estrictas medidas de seguridad y monitoreo.

Examen tendrá 3 etapas para los postulantes.
Examen tendrá 3 etapas para los postulantes. (Composición Exitosa)

09/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/08/2026

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La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) inicia este lunes 10 de agosto el examen de admisión 2026-II, uno de los procesos más exigentes y prestigiosos del país. Más de 5,500 postulantes competirán por una vacante en las 11 facultades y más de 28 especialidades que ofrece la institución, en un concurso que se desarrollará en tres jornadas y que contará con medidas reforzadas de seguridad y transparencia.

Fechas de evaluación

En total, la UNI registró 7,142 preinscritos, de los cuales 5,545 completaron su inscripción y 320 son becados. Los postulantes provienen de diversas regiones como Tingo María, Ayacucho, Junín, Áncash, Puno y Arequipa, reflejando la alta demanda nacional por acceder a carreras de ingeniería y arquitectura. El examen se dividirá en tres fechas:

  • Lunes 10 de agosto: Aptitud Académica y Humanidades.
  • Miércoles 12 de agosto: Matemática.
  • Viernes 14 de agosto: Física y Química.

Los aspirantes a Arquitectura tuvieron además que rendir una Prueba de Aptitud Vocacional el sábado 8 de agosto, requisito adicional para acceder a esa especialidad.

Diversidad y modalidades de ingreso

El proceso reúne a postulantes de entre 16 y 48 años, incluyendo 15 personas con discapacidad y 3 extranjeros. Además de la modalidad ordinaria, existen otras vías de ingreso como Traslado Externo, Titulados o Graduados, quienes rendirán examen aún el martes 12 de agosto, e Ingreso Directo (CEPRE-UNI), que ya tuvo una prueba de Aptitud Vocacional y examen final el 1 y 2 de agosto respectivamente. 

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La UNI implementará un sistema de monitoreo mediante cámaras para supervisar minuto a minuto el desarrollo de las evaluaciones. Este mecanismo busca reforzar la transparencia y registrar cualquier incidencia en los ambientes donde se desarrollen las pruebas.

Comparación con el proceso anterior

En el proceso anterior, correspondiente al 2026-I, participaron 5,734 postulantes que compitieron por 1,886 vacantes distribuidas en 34 carreras profesionales. Ese examen se realizó en febrero (16, 18 y 20) y marcó la incorporación de tres nuevas especialidades: Ingeniería Biomédica, Inteligencia Artificial y Urbanismo, ampliando la oferta académica de la UNI.

En contraste, el proceso 2026-II, que inicia este lunes 10 de agosto, registra 5,545 inscritos efectivos y una cobertura de vacantes en las 11 facultades y más de 28 especialidades. Aunque el número de postulantes es ligeramente menor, la oferta se mantiene amplia y diversificada, reflejando la alta demanda nacional por ingresar a la UNI y la consolidación de nuevas carreras estratégicas.

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