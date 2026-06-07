Christian Eriksen alarma al mundo tras desplomarse en la cancha durante amistoso entre Dinamarca y Ucrania

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El amistoso entre Dinamarca y Ucrania jugado en el Odense Stadion se vio opacado tras un nuevo incidente protagonizado por Christian Eriksen. El volante de 34 años se desplomó en pleno campo de juego generando alarma en sus compañeros y aficionados quienes inmediatamente recordaron lo ocurrido en el 2020.

Cristian Eriksen se desplomó en pleno amistoso de Dinamarca

Esta vez, corría el minuto 64 donde el seleccionado local venía ganando 2-1 gracias a los goles de Joakim Mæhle y Patrick Dorgu. Para la visita, Viktor Tsygankov había descontado. En ese momento, el 10 de los daneses se encontraba presionando la salida de los ucranianos cuando se pronto se tomó el pecho.

Acto seguido, Christian Eriksen se desplomó en el campo de juego generando que sus compañeros y contrincantes llamen rápidamente a los médicos para que sea atendido. En esa misma línea, los futbolistas se reunieron alrededor del exintegrante del Manchester United para que el personal médico pueda trabajar sin que las cámaras capten alguna imagen sensible.

Luego de ser estabilizado, el volante fue llevado inmediatamente a un hospital cercano para ser sometido a mayores pruebas. Como se recuerda, el mediocampista protagonizó un hecho similar en la Eurocopa del 2020 al sufrir una paro cardiaco en pleno campo de juego.

Aquella vez, se informó que Christian Eriksen estuvo muerto por algunos segundos, pero fue reanimado por los médicos gracias al uso de un desfibrilador. Incluso, se le tuvo que colocar un marcapaso en el corazón para que pueda volver a la actividad profesional.

⚽️🏆 MUNDIAL 20226: El jugador danés Christian Eriksen sufre un nuevo desvanecimiento sobre el césped tras llevarse la mano al pecho durante el amistoso de preparación para el Mundial entre Dinamarca y Ucrania.



La Federación Danesa (DBU) confirma que el centrocampista recuperó... pic.twitter.com/6H0kcldHYW — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 7, 2026

Se encuentra bien

Afortunadamente, el médico de la selección de Dinamarca, Morten Boesen, despejó cualquier tipo de duda señalando que Eriksen se encuentra fuera de peligro ya que salió por su propia cuenta tras haberse descompensado. Eso sí, el galeno aseguró que el mediocampista perdió el conocimiento por varios segundos, pero logró recuperarse en cuestión de segundos.

"Christian está bien y salió del campo por su propio pie. Por lo que vi, el marcapasos funcionó como debería. Estuvo inconsciente por un corto período, pero recuperó la conciencia muy rápidamente, y pudimos contactar con él rápidamente", indicó.

Posteriormente, el futbolista tendrá que pasar por una serie de exámenes complementarios para determinar las razones de su colapso. A su vez, el jugador envió un mensaje a sus compañeros para que recobren la tranquilidad.

"Ahora será sometido a más exámenes en el hospital para descubrir qué causó el incidente. Estamos en contacto constante con él y con los médicos del hospital. Christian está bien y pidió que avisemos a todos los jugadores que está todo bien", añadió.

En resumen, Christian Eriksen volvió a desplomarse durante el amistoso entre Dinamarca y Ucrania. Afortunadamente, el futbolista se encuentra fuera de peligro y viene recibiendo atención médica en un hospital cercano.