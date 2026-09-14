Revés judicial para Kylian Mbappé: la justicia francesa lo condena a indemnizar al PSG con 60.000 euros

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La prolongada y compleja contienda legal entre Kylian Mbappé y su antiguo equipo ha sumado un nuevo e inesperado capítulo en los tribunales franceses. El Tribunal de Apelación de París ha dictaminado que el actual atacante del Real Madrid deberá abonar una indemnización de 60.000 euros al Paris Saint-Germain.

Esta resolución judicial busca compensar de forma específica los costes y perjuicios financieros derivados de las medidas cautelares promovidas por los abogados del futbolista en 2025, las cuales mantuvieron inmovilizados parte de los fondos de la entidad gala durante mes y medio.

El origen del litigio y la retención de fondos

Para comprender el trasfondo de esta disputa, es necesario remontarse al verano de 2024, cuando el delantero finalizó su vínculo contractual y abandonó la capital francesa para iniciar su trayectoria en el balompié español con el Real Madrid. En medio de una tensa salida institucional, el astro galo reclamó formalmente a la directiva del conjunto parisino el abono de 55,4 millones de euros.

Dicho importe correspondía a una serie de salarios no percibidos y primas contractuales pendientes acumuladas durante el tramo final de su última temporada en la institución. Ante la negativa inicial del club de efectuar el pago, la defensa legal del jugador solicitó e impuso en abril de 2025 un embargo preventivo sobre las cuentas bancarias de la entidad.

El impacto económico y la resolución del tribunal

Aquel embargo se mantuvo vigente durante 45 días, entre el 10 de abril y el 25 de mayo de 2025. Aunque la justicia francesa dejó sin efecto esas medidas cautelares posteriormente, el tribunal determinó que la congelación temporaria de la tesorería provocó un perjuicio económico concreto a la institución.

Durante ese lapso, la directiva del PSG se vio forzada a recurrir a una línea de crédito extraordinaria para afrontar sus gastos operativos cotidianos, generando costes adicionales que los jueces evaluaron en los 60.000 euros fijados. No obstante, los magistrados desestimaron el reclamo del club por supuestos daños morales y a la reputación.

Un balance desigual

Este fallo se produce tiempo después de que el Tribunal de lo Laboral de París condenara en 2025 al PSG a pagar 60,9 millones de euros al atacante por salarios y primas adeudadas. En febrero de 2026, la entidad parisina decidió no interponer más recursos contra dicho veredicto, dando por cerrado el reclamo principal de la disputa.

Aunque la cifra a pagar por el jugador resulta sumamente reducida frente a la abultada suma obtenida anteriormente por el futbolista, el dictamen representa una victoria simbólica relevante para el club en una prolongada batalla legal que ha acaparado la atención del fútbol europeo.