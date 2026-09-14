Marcelo Gallardo fue presentado como el nuevo entrenador de la selección de Ecuador: ¿cuándo será su debut?

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Marcelo Gallardo fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador de la selección de Ecuador. El estratega argentino, multicampeón con River Plate, dirigirá la escuadra sudamericana en las clasificatorias rumbo al Mundial 2030.

'Muñeco' Gallardo es el flamante DT de Ecuador

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, anunció el arribo del técnico de 50 años a la 'Tri' a través de un video. De esta manera, el 'Muñeco' tomará las riendas de un equipo que cerró su participación en la Copa del Mundo 2026 con una eliminación en los dieciseisavos por 2-0 a manos de México bajo las órdenes de su compatriota Sebastián Beccacece.

"Marcelo Gallardo hizo de la exigencia una manera de entender el fútbol. La obsesión por competir, por mejorar y por no conformarse. Por construir equipos que crean, que estén preparados para los grandes momentos (...) Ecuador también viene construyendo su camino, creemos que esta selección está preparada para dar el salto, por eso fuimos a buscarlo por lo que ganó, pero sobre todo por lo que representa", expresa Egas en el material audiovisual.

El cambio de ciclo en el conjunto ecuatoriano llegó con un nombre de peso en el fútbol sudamericano, un director técnico que forjó una carrera destacada en River Plate y que ahora tendrá la tarea de replicar la fructífera etapa con una selección que hasta el momento ha participado en seis justas mundialistas, la última de ellas en Estados Unidos, México y Canadá.

Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos.



Que la gente crea, porque tiene con qué creer.



Bienvenido Marcelo#LaNuevaEra #LaEraGallardo pic.twitter.com/MOSlYqAwQ4 — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) September 14, 2026

¿Cuándo debutará Marcelo Gallardo en la selección de Ecuador?

El debut del extécnico de River Plate al frente de la 'Tri' no tardará en llegar, debido a que el próximo 24 de septiembre cuando enfrente a Corea del Sur, que se disputará en en el estadio Suwon World Cup, de la ciudad surcoreana de Suwon.

Este será el primero de tres amistosos que formarán parte de una gira asiática que también incluye un partido ante Japón el próximo 11 de octubre en Yokohama y un tercer duelo en el estadio Nacional de Tokio ante el ganador del cotejo entre Nueva Zelanda y Panamá.

A ello se sumará la hoja de ruta a largo plazo que estará marcada por dos fechas importantes. Las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2030, que arrancan el próximo año, y la Copa América 2028, cuya sede aún no es confirmada por la Conmebol.

Mediante un video, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, anunció que Marcelo Gallardo es el nuevo entrenador de su selección. El estratega argentino dirigirá al equipo en las clasificatorias rumbo al Mundial 2030 y tendrá como primer desafío la Copa América 2028.