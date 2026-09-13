Juan Reynoso regresa al fútbol mexicano: el estratega peruano se convierte en nuevo DT del Necaxa

13/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol mexicano volverá a contar con la presencia de un viejo conocido en sus banquillos. Juan Reynoso fue elegido como el nuevo director técnico del club Necaxa, marcando su esperado retorno a la Liga MX.

La información, que fue adelantada por el periodista especializado César Luis Merlo, confirma que el estratega nacional asumirá formalmente sus funciones este lunes 14 de septiembre, habiendo firmado un vínculo contractual con la institución de Aguascalientes que se extenderá hasta diciembre de 2027.

Un relevo de emrgencia

La llegada del 'Cabezón' a la entidad albirroja se produce en un momento de necesidad institucional tras la salida del uruguayo Martín Varini. La directiva del equipo decidió finalizar el proceso del DT charrúa luego de una dolorosa derrota por 1-0 frente al Puebla.

Dicho resultado dejó a los 'Rayos' estancados en la modesta cifra de ocho puntos al cabo de las primeras ocho jornadas del Torneo Apertura 2026. La magra cosecha del saliente comando técnico —que acumulaba ocho victorias, cinco empates y trece derrotas en veinticinco compromisos— aceleró la búsqueda de un líder con experiencia comprobada.

🚨Necaxa contrató a Juan Reynoso como su nuevo entrenador. Tuvo un pasado en el club como futbolista y fue campeón con Cruz Azul como DT. pic.twitter.com/YpZz1Ggl1C — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 13, 2026

Una revancha en el fútbol mexicano y un contrato a largo plazo

Para Reynoso, este desafío representa una oportunidad inmejorable de relanzar su carrera profesional en un medio donde dejó una huella imborrable. En 2021, el estratega peruano escribió una de las páginas más gloriosas de la competición azteca al guiar a Cruz Azul al título del Torneo Clausura, rompiendo así una sofocante sequía de 23 años sin campeonatos.

Este retorno a tierras mexicanas adquiere una relevancia especial tras las complejas etapas que le tocó afrontar recientemente en el balompié peruano. Su ciclo al mando de la selección nacional concluyó abruptamente en diciembre de 2023, luego de un inicio de Eliminatorias para el Mundial 2026 marcado por la escasez de victorias, con un saldo de dos empates y cuatro derrotas en seis encuentros.

Posteriormente, su intento por reimpulsar su proyecto técnico en Melgar tampoco obtuvo los frutos esperados, finalizando su vínculo con la escuadra arequipeña en marzo de 2026.

Ahora, al frente del Necaxa, el estratega nacional buscará imponer su característica disciplina táctica y estructurar un proyecto competitivo de mediano plazo. Su debut oficial en el banquillo albirrojo está programado para este sábado 19 de septiembre, fecha en la que visitará al Atlético de San Luis.

Posteriormente, el equipo afrontará un duelo de máxima exigencia en condición de local cuando reciba a las Águilas del América en Aguascalientes, partido que servirá como prueba de fuego para medir la respuesta inmediata de su nuevo grupo de dirigidos.