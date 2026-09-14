Alianza Lima se pronunció ante la queja de Universitario por supuestos malos tratos en Matute

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Club Alianza Lima emitió un comunicado oficial para responder a las acusaciones vertidas por la directiva de Universitario de Deportes, tras los incidentes reportados durante el último clásico disputado en el Estadio Alejandro Villanueva. La institución victoriana rechazó de manera categórica las versiones que señalan un presunto maltrato hacia la comitiva visitante, asegurando que todas las acusaciones implementadas respondieron a los lineamientos previamente coordinados con las autoridades encargadas de la garantía del espectáculo deportivo.

El descargo íntimo y el cumplimiento del protocolo de seguridad

La postura institucional del cuadro blanquiazul surge luego de malestar expresado por los dirigentes merengues, quienes denunciaron restricciones de movilidad e incomodidades en las instalaciones del recinto victoriano. Ante esta situación, la dirigencia de Alianza Lima sostuvo que las medidas aplicadas se rigieron estrictamente por los acuerdos formales alcanzados en las reuniones de organización previas al encuentro.

"El dispositivo de seguridad aplicado en el Estadio Alejandro Villanueva corresponde al protocolo aprobado con anterioridad al partido por las autoridades competentes", mencionaron.

Seguidamente, la institución victoriana detalló que las zonas de acceso y permanencia estuvieron estipuladas en el plan operativo desde antes del inicio del compromiso. "Ese protocolo establece las ubicaciones asignadas a las delegaciones, las zonas de circulación restringida y las condiciones aplicables durante el desarrollo del evento", indica el comunicado.

Transparencia organizativa y respaldo documental del operativo

En la misma línea, el club descartó cualquier tipo de trato arbitrario o disposición de último momento en contra de los representantes de la escuadra visitante. Alianza Lima remarcó que los accesos destinados a ambas comitivas eran plenamente conocidos por las partes involucradas antes del inicio de las acciones en el campo de juego.

"El Club ejecutó dicho protocolo en los términos establecidos y no aplicó ninguna disposición distinta a lo previamente acordado. Las ubicaciones y condiciones aplicables a ambas delegaciones fueron las establecidas en dicho protocolo y eran de conocimiento previo de las partes", señaló.

Finalmente, la dirigencia íntima ratificó su respaldo a lo actuado indicando que cuenta con el registro completo del evento y la documentación técnica que respalda el operativo de seguridad. El club concluyó su pronunciamiento asegurando que pondrá todo este material a disposición de las instancias correspondientes en caso de que sean requeridos para esclarecer la situación de manera oficial.

En ese sentido, Alianza Lima busca dar por cerrada la controversia extradeportiva amparándose en el cumplimiento de las normativas de seguridad vigentes para los partidos del Torneo Clausura en la Liga 1.