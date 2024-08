¡Escándalo! Cuatro jugadores de Universitario de Deportes fueron expulsados tras la batalla campal

01/08/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El partido entre Universitario de Deportes y FBC Melgar, parte de la cuarta jornada del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1, estuvo marcado por una intensa rivalidad y concluyó de manera caótica con una batalla campal que resultó en varias expulsiones, según informó 'L1 Radio' basándose en el informe del árbitro Jesús Cartagena.

Universitario vs. Melgar

Desde el comienzo, el juego prometía ser emocionante, con ambos equipos demostrando un alto nivel de competitividad. El primer tiempo fue una constante de ataques y defensas por parte de ambos equipos.

Sin embargo, la tensión era evidente, y el partido dio un giro inesperado en la segunda mitad cuando Horacio Orzán, jugador de Melgar, fue expulsado por una falta dura sobre Alex Valera, delantero de Universitario de Deportes.

A pesar de jugar con un hombre menos, FBC Melgar se adelantó en el marcador gracias a un gol de Leonel Galeano, lo que desató la alegría de sus hinchas.

Universitario de Deportes, por su parte, buscó empatar el partido y aunque lo logró momentáneamente, el VAR anuló el gol del empate, lo que añadió más presión a la situación ya tensa.

Batalla campal y expulsados

Al sonar el pitazo final, las emociones sobrepasaron los límites del juego limpio. Las imágenes de la transmisión mostraron a jugadores de ambos equipos enredados en una pelea en el borde del campo.

"En la lista está Calderón, Yuriel Celi (por ahora), Alex Valera, Aldo Corzo y el fotógrafo"



"Por el lado de Melgar están Blando, Cáceres y Cavero"



Tanto titulares como suplentes se vieron involucrados, y la situación solo se calmó tras la intervención de los cuerpos técnicos de Universitario de Deportes y Melgar, quienes lograron separar a los jugadores tras varios minutos de caos.

El árbitro Jesús Cartagena, en su informe, registró la expulsión de cuatro jugadores de Universitario de Deportes: Alex Valera, Aamet Calderón, Yuriel Celi y Aldo Corzo.

Por parte de FBC Melgar, además de Horacio Orzán, quien fue expulsado durante el partido, también fueron sancionados Brian Blando, Jefferson Cáceres y Sebastián Cavero por su participación en la pelea.

Después del caótico encuentro, el arquero de Universitario de Deportes, Diego Romero, manifestó su sorpresa ante lo ocurrido: "No vi nada, no sé cómo empezó. Esto no puede terminar así", expresó.

El partido entre Universitario de Deportes y FBC Melgar terminó en un desafortunado desenlace tras una batalla campal que resultó en múltiples expulsiones para ambos clubes. Ahora, toda la atención está puesta en las sanciones que se impondrán y en cómo los equipos afectados enfrentarán las consecuencias de este incidente.