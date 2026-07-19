España vs. Argentina: Alineaciones CONFIRMADAS para la final del Mundial 2026

19/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cada vez falta menos para que el balón comience a rodar en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. España y Argentina serán los encargados de disputar el trofeo más importante del fútbol por la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿A qué hora y canal se transmite el partido?

El vigente campeón de la Eurocopa 2024, España, y el actual monarca del Mundial 2022 y la Copa América 2024, Argentina, se enfrentarán este domingo 19 de julio desde las 2:00 p.m. (hora peruana). En la mayor parte de Latinoamérica, incluido el Perú, el encuentro será transmitido por Dsports (canales 610 y 1610 HD).

Los aficionados peruanos podrán seguir la gran final por señal abierta a través de América TV (canal 4) y vía streaming mediante América TVGO, DGO (DirecTV), Disney+ y Paramount+, también desde las 2:00 p.m. (hora peruana).

Además, a través de la web de Exitosa, podrás seguir EN VIVO y MINUTO A MINUTO el encuentro más importante del año entre 'La Furia Roja' y 'La Albiceleste'.

El once titular de ESPAÑA

Luis de la Fuente mandará al campo al siguiente equipo: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Fabián Ruíz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Recordad sus nombres.



Este es nuestro 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 para la 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/qb5HVPeOXl — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 19, 2026

El once titular de ARGENTINA

Por su parte, el periodista deportivo italiano, Fabrizzio Romano, confirmó el equipo titular de Lionel Scaloni para intentar repetir el título: Emliano Martínez; Gonzalo Montiel, Christian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi, Julían Álvarez.

🚨🇦🇷 OFFICIAL: Argentina starting XI.



Dibu Martínez; Montiel, Romero, Lisandro, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico González; Messi, Julián Álvarez. pic.twitter.com/YxDjI5objP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2026

La gran final del Mundial 2026 enfrentará a Argentina y España en busca de la gloria. Los sudamericanos defenderán el título conseguido en Qatar 2022, mientras que los españoles irán por su segundo campeonato mundial, luego del alcanzado en 2010. El duelo se disputará este domingo 19 de julio a las 2:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.