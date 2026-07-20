Ferran Torres revela qué sintió tras marcar el gol que convirtió a España en campeona del Mundial 2026

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Ferran Torres pasó de ser uno de los jugadores más cuestionados de España a convertirse en el gran héroe de la final del Mundial 2026. El delantero marcó el gol que derrotó a Argentina y le dio a la Roja su segunda estrella, una conquista que, según explicó tras el encuentro, pertenece a todo un país y representa el esfuerzo colectivo de un grupo que nunca dejó de creer en su objetivo.

Las emociones de Ferran tras el triunfo de España

Al término del partido, el atacante destacó que el título no puede entenderse desde el plano individual. Aunque fue el autor del tanto decisivo, prefirió centrar su discurso en el trabajo realizado por toda la selección a lo largo del torneo. Para Ferran, el campeonato fue el resultado del compromiso de los jugadores, el cuerpo técnico y del respaldo permanente de millones de españoles que acompañaron al equipo desde la distancia.

"Al final, el gol ha sido de 47 millones de personas. No ha sido mío ni de los 26 jugadores. El destino estaba escrito y estaba hecho para que ganáramos lejos de nuestra gente", explicó muy emocionado.

Además, reconoció que marcar en el momento más importante de la competición tuvo un significado especial. Durante buena parte del Mundial, el delantero fue blanco de críticas por las oportunidades desperdiciadas y por un rendimiento que generó dudas entre los aficionados. Sin embargo, nunca perdió la confianza y aseguró que el desenlace le permitió cerrar ese difícil capítulo de la mejor manera posible.

El triunfo contra Messi

El futbolista también analizó la exigencia de disputar una final frente a una selección comandada por Lionel Messi. Aunque admitió que enfrentar a un rival de esa categoría genera tensión, sostuvo que España se mantuvo fiel a su estilo de juego y apostó por imponer su propuesta futbolística, una decisión que terminó siendo determinante para alcanzar el histórico triunfo.

" Todas las finales son difíciles cuando tienes a Messi en el equipo contrario. Siempre entra ese nerviosismo, pero siempre hemos dependido de nosotros, de plantear nuestro fútbol y lo hemos demostrado una vez más", agregó.

„...Bóg daje mi siłę, by iść naprzód, a w końcu daje to, co najlepsze tym, którzy na to najbardziej zasługują".



Zdobywca bramki dla 🇪🇸 reprezentacji, Ferran Torres po wygranym z Argentyną finale #WorldCup2026

pic.twitter.com/P4jFYnMUS6 — Samuel Pereira (@SamuelPereira) July 20, 2026

Uno de los momentos más comentados de su intervención llegó cuando habló sobre la compleja definición con la que venció al portero argentino. Con su característico sentido del humor, hizo referencia a las ocasiones falladas durante el torneo, demostrando que el título también le permitió tomarse con naturalidad las críticas recibidas.

Finalmente, Ferran minimizó el impacto de la mayoría de aficionados argentinos presentes en las tribunas y explicó que, una vez dentro del campo, la concentración hace desaparecer cualquier presión externa. Para el delantero, el gol en la final fue el broche ideal de un Mundial que comenzó entre cuestionamientos y terminó con el momento más importante de su carrera.