¿Lionel Scaloni le dice adiós a la selección de Argentina tras perder la final del Mundial 2026?: "Hasta diciembre voy a seguir"

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de que la selección argentina pierda la final del Mundial 2026 ante España y vea frustrado el sueño de volver a levantar el título de la máxima competición del fútbol, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, ha plasmado un ambiente de incertidumbre sobre su continuidad en el cargo tras declaraciones a la prensa.

Lionel Scaloni pone en duda su futuro en Argentina

España derrotó 1-0 a Argentina en el tiempo suplementario y conquistó por segunda vez la Copa del Mundo dieciseis años después de su inolvidable consagración en Sudáfrica 2010.

En un intenso partido, el conjunto europeo dirigido por Luis De la Fuente impuso su estilo durante la mayor parte del encuentro disputado en el MetLife Stadium y encontró el premio a los 106 minutos con un tanto de Ferrán Torres.

Tras el pitazo final del cotejo, el director técnico del combinado sudamericano, Lionel Scaloni, dialogó con los medios de comunicación en zona mixta y fue consultado acerca de su futuro. Ante ello, el estratega fue contundente y tuvo una respuesta sorpresiva.

"Hasta diciembre voy a seguir y ya después seguramente voy a hablar con el presidente (de la AFA Claudio Tapia), la idea es relajar y parar un poco. Este es un lugar espectacular, soñado, ojalá haya gente que tenga la oportunidad de estar, cualquier argentino desearía estar. Ha sido un placer estar acá, un orgullo.Ni en mis mejores sueños lo había pensado", sostuvo.

Una conferencia cargada de emociones

Lo expresado por el estratega argentino llega minutos después de una conferencia de prensa en la que ya había expuesto señales sobre su desgaste y la necesidad de analizar su continuidad.

"Cumpliré mi contrato y después veo. Siento la necesidad de pensar. Para seguir se necesitan un montón de cosas. Volver a resetearse. Un grupo que difícilmente se vuelva a formar y me duele en el alma y lo siento", expresó entre lágrimas.

Posteriormente, Scaloni procedió a retirarse dejando una imagen totalmente vulnerable ante la atenta mirada de periodistas y otros presentes. Esta situación se convirtió en una de las que más emociones ha evidenciado durante su ciclo.

Es así que, posteriormente al partido entre Argentina y España por la final del Mundial 2026, el técnico de la Albiceleste, Lionel Scaloni, dialogí con la prensa y al ser consulltado sobre su continuidad al frente del cuadro sudamericano precisó que se quedará hasta diciembre segúnn estipula su contrato y luego lo hablará con el presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia.