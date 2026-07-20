Shakira envía mensaje felicitando a España por triunfo en el Mundial 2026

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras el triunfo de España en el partido de la final en el Mundial 2026 contra Argentina, la cantante colombiana Shakira envió un mensaje de felicitación al país ganador.

Shakira envía mensaje de felicitación a España por triunfo

El pasado domingo 19 de julio, España se consolidó como el nuevo campeón del mundo con un 1-0 en el partido contra Argentina con un gol del futbolista Ferran Torres. Ante este evento que quedará marcado en la historia, la cantante conocida a nivel mundial, Shakira publicó en sus redes sociales un mensaje para el país europeo.

"Muy feliz de acompañar a Ferran Torres como el hombre del partido y a España en este momento histórico", expresó la artista de 49 años.

Dicho mensaje se da en el contexto que, Shakira fue la persona designada a entregarle a Ferran Torres el trofeo al Hombre del Partido tras la victoria 1-0 de España sobre Argentina en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Shakira felicita a España por ganar el Mundial 2026

Shakira se presentó en el medio tiempo

La presencia de la artista de Barranquilla en el evento deportivo fue de gran relevancia ya que se presentó en el medio tiempo junto a otras figuras del ambiente musical como: Madonna, Justin Bieber, BTS, entre otros. Asimismo, al finalizar la condecoración, Shakira habló en sus redes para dirigirse al pueblo español.

"Felicidades España, nos vemos ahora en Madrid, en la residencia europea donde vamos a hacer una gran fiesta y vamos a celebrar por todo lo alto este triunfo con Dai Dai, nos vemos, un besito", dijo Shakira en su cuenta de Instagram.

Las declaraciones de Shakira se realizan debido a que llevará a cabo una residencia europea de 12 fechas en Iberdrola Music de Madrid durante septiembre y octubre de 2026, con la creación exclusiva del Estadio Shakira. Este espacio temporal al aire libre se ubica en el distrito de Villaverde.

Shakira cuenta que celebrará en la residencia europea el triunfo

Shakira saluda a Argentina por segundo lugar

Del mismo modo, la cantante internacional le envió un mensaje a la selección Argentina, expresando su apoyo al futbolista Lionel Messi por haber jugado su último Mundial y haber obtenido el segundo puesto en el evento.

Shakira felicita a Argentina por el segundo puesto

Finalmente, el pronunciamiento de Shakira al felicitar a la selección de España por triunfo en el Mundial 2026 muestra su cercanía con la nación.