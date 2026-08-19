Estadio CONFIRMADO: Juan Pablo II recibirá a Alianza Lima en Chongoyape por el Torneo Clausura

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Juan Pablo II confirmó que será local ante Alianza Lima por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026, en un encuentro que se disputará el domingo 6 de septiembre a las 3:45 p.m.

El cuadro de Chongoyape dejó de lado la posibilidad de trasladar el compromiso al estadio Mansiche de Trujillo y consiguió la autorización para recibir al conjunto blanquiazul en su propio recinto deportivo.

¿En qué cancha van a jugar 'Blanquiazules' y 'papistas'?

El escenario elegido es el Complejo Deportivo Juan Pablo II College, ubicado en Chongoyape, Lambayeque. La institución confirmó que realizó las gestiones necesarias para obtener las garantías correspondientes y concretar el esperado encuentro en su localidad.

De esta manera, el conjunto papal volverá a ejercer su condición de anfitrión en el recinto que utiliza habitualmente desde que comenzó el Torneo Apertura 2026. Cuando ascendió en 2025 dispuso como localidad el Nacional, en Lima, y el Mansiche de Trujillo.

Estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II cuenta con un aforo de 3 mil personas

Programación del encuentro

La Liga de Fútbol Profesional completó la programación del duelo entre ambas escuadras, correspondiente a la octava jornada del segundo torneo del año. El partido está previsto para el 6 de septiembre, aunque algunas publicaciones difundieron inicialmente horarios tentativos antes de la confirmación definitiva.

El compromiso tendrá especial interés debido a la campaña de Alianza Lima en el Clausura. El conjunto aliancista llega como uno de los protagonistas del campeonato y, tras cinco jornadas disputadas, aparece en la parte alta de la clasificación con 11 puntos.

Tabla de posiciones (actualizada) - Torneo Clausura 2026

Por su parte, Juan Pablo II afrontará el encuentro con la motivación de jugar ante su público y aprovechar la localía para conseguir un resultado favorable frente a uno de los equipos de mayor convocatoria del fútbol peruano.

En la temporada pasada, ¿Juan Pablo dónde fue anfitrión contra Alianza Lima?

El único antecedente donde el equipo de cuadro de Chongoyape recibió a los 'íntimos' no fue precisamente en su región. Utilizó como recinto el estadio Mansiche de Trujillo.

Aquel duelo culminó en un triunfo por 1-2 para los de La Victoria con dos tantos de Kevin Quevedo, quien actualmente se encuentra excluído por el entrenador Pablo Guede por razones que presuntamente corresponden a falta de compromiso con su preparación física.

Este enfrentamiento promete ser uno de los atractivos de la fecha 8 del Torneo Clausura, tanto por la condición de local de Juan Pablo II como por la necesidad de Alianza Lima de seguir sumando en la parte alta de la tabla.