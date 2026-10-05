Perú vs. Chile: ¿cuándo juega la Bicolor y dónde ver su debut en el Sudamericano de Vóley 2026?

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Bicolor Sub 19 ya está lista para entrar en acción en el Sudamericano de Vóley 2026. Perú vs. Chile será el primer reto de las dirigidas por Martín Escudero, que buscarán arrancar con buen pie en Venezuela y dar el primer paso hacia el Mundial Sub 19 de 2027.

Perú vs. Chile: día, hora y canal de TV

El esperado debut de la Bicolor está programado para este miércoles 7 de octubre, cuando Perú se mida ante Chile por la primera jornada del Grupo A del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026.

El debut está pactado para las 5:00 p. m. (hora peruana). El lugar donde la selección comenzará oficialmente su recorrido en este campeonato será el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte, allá en Maracaibo, Venezuela.

¿No sabes por dónde verlo? Si quieres alentar a las chicas desde tu casa, toda la acción se transmitirá gratis por YouTube. Los canales encargados de pasar los partidos son Vóley Zone TV, la Confederación Sudamericana de Vóley y la Federación Venezolana de Vóley.

La Bicolor tendrá tres partidos en tres días

El equipo de Martín Escudero está en el Grupo A con Chile, Venezuela y Uruguay. Lo más duro será el desgaste, porque tendrán que jugar sus tres encuentros de corrido y sin parar.

Luego de arrancar contra Chile, el equipo ya tiene la mira en su próximo rival: Venezuela, con quien jugará este jueves 8 a las 7:00 p. m. El cierre de esta primera etapa será el viernes 9 de octubre ante Uruguay, a las 3:00 p. m.

El duelo frente a Venezuela tendrá además un antecedente reciente. Ambos equipos se enfrentaron en un amistoso de preparación antes del campeonato, partido que terminó con victoria venezolana por 3-1.

Para esta competencia, Martín Escudero convocó a 14 voleibolistas. El plantel afrontará el torneo con las bajas de Gianella Chanca y Ariana Vásquez, dos jugadoras importantes de esta generación. Aun así, la nómina cuenta con voleibolistas que vienen de destacar en el Mundial Sub 17:

Nicole Ayala

Camila Monge

Brenda Quiroz

Marcela Manrique

Grace Zutta

Tamara Galdós

Galilea Fuentes

Antonella Tello

Camila Alfaro

Kiara Lazo

Kayra Ruiz

Catalina Romero

Nahir Cueva

Vania Adrianzén

¿Qué se juega Perú en el Sudamericano Sub 19?

El torneo no solo pondrá en disputa el título sudamericano. También entregará tres plazas para el Mundial Sub 19 de 2027, por lo que la clasificación será uno de los grandes objetivos de las selecciones participantes.

Para seguir en carrera y meterse a la siguiente ronda, Perú tendrá que quedar entre los dos primeros de su grupo. En este campeonato participan ocho selecciones en total, divididas en dos grupos.

Así, el Perú vs. Chile marcará este miércoles el inicio de la aventura de la Bicolor en el Sudamericano de Vóley 2026. El duelo se jugará a las 5:00 p. m. y podrá seguirse por YouTube.