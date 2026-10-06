Milett Figueroa confiesa que nunca se reconcilió con Marcelo Tinelli: "Estoy viendo qué hago con mi vida"

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Milett Figueroa volvió a referirse a su vínculo con Marcelo Tinelli y aclaró que nunca existió una reconciliación sentimental entre ambos, pese a que fueron vistos juntos nuevamente en Lima. La modelo y actriz explicó que aquel encuentro tuvo otro propósito y buscó poner fin a algunos asuntos que habían quedado pendientes entre los dos.

Durante una conversación con un programa de espectáculos, Figueroa confirmó que actualmente se encuentra soltera, al igual que el conductor argentino. De esta manera, descartó las versiones que apuntaban a una posible segunda oportunidad para la pareja, luego de que ambos fueran relacionados nuevamente tras su encuentro en un restaurante peruano.

Milett revela por qué no se reconcilió con Tinelli

Según explicó la actriz, su reencuentro con Tinelli estuvo relacionado principalmente con la necesidad de conversar sobre algunos temas que no habían sido resueltos durante su relación. Por ello, aunque decidieron verse nuevamente, el acercamiento no significó que hubieran retomado el romance ni que existiera una intención de volver a ser pareja.

"Como lo escucharon a él, estamos solos, no estamos en pareja en estos momentos y también por la distancia y todo, claramente cada quien en sus proyectos, yo acabo de grabar la novela y viendo qué hago con mi vida", explicó.

Asimismo, Milett prefirió mantener cierta reserva sobre lo ocurrido durante aquella reunión y evitó entrar en detalles sobre la naturaleza del encuentro. La peruana tampoco quiso confirmar si hubo muestras de cariño o algún tipo de coqueteo, pues dejó claro que no desea que su situación sentimental vuelva a convertirse en una extensa especulación mediática.

"No quiero dar explicaciones porque no quiero que se haga una novela de esto, pero obviamente es la verdad. No hay relación sentimental de pareja, pero cuenta conmigo para lo que necesite y sé que puedo contar con él para lo que necesite...", agregó.

A pesar del final de la relación, la modelo aseguró que conserva buenos recuerdos de la etapa que compartió con Tinelli y que no se arrepiente de las experiencias que vivieron juntos. En ese sentido, destacó que todo se encuentra bien entre ambos y que mantienen un vínculo basado en el respeto y el apoyo mutuo.

Los sentimiento de Milett

Finalmente, la modelo señaló que actualmente se siente tranquila con la decisión de continuar cada uno por su lado. La distancia y los proyectos personales también habrían influido en este camino. Milett dejó así en claro que aquella historia forma parte de una etapa que valora, pero que actualmente prefiere enfocarse en su presente y en los nuevos proyectos que tiene por delante.

"Está todo muy bien con él, de ambas partes. Cuando las cosas no funcionan, hay que darle espacio a cada uno, ¿por qué seguir intentando algo que no funciona? Arriesgo mucho cuando amo y fue una etapa que la valoro y la abrazo y me encantó lo que viví y no me arrepiento de nada", sentenció.

Es así que, Milett Figueroa dejó claro que su encuentro con Marcelo Tinelli no significó una reconciliación. Aunque ambos mantienen buenos recuerdos y una relación cordial, la modelo aseguró que actualmente están solteros y enfocados en sus propios proyectos. Además, prefirió mantener en reserva los detalles de aquella conversación para evitar nuevas especulaciones sobre su vínculo.