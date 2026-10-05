Oliver Sonne queda desafectado de la selección peruana y no jugará amistoso ante Colombia

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A pocas horas de que la selección peruana afronte el último amistoso de cuatro de su gira por Norteamérica, se confirmó que el lateral derecho Oliver Sonne quedó desafectado del combinado patrio y no podrá ser tomado en cuenta por el técnico Mano Menezes para disputar el encuentro ante la escuadra cafetera.

Oliver Sonne no jugará amistoso internacional ante Colombia

De forma sorpresiva, este lunes, 5 de octubre, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) informó mediante un comunicado en sus canales oficiales que el el futbolista de origen danés fue desconvocado de la Blanquirroja y le desearon una pronta recuperación.

"La Federación Peruana de Fútbol informa que, tras una evaluación médica y en coordinación permanente y cordial con el Burnely Football Club, el jugador Oliver Sonne ha sido desafectado de la presente convocatoria para el partido ante Colombia y retornará a Inglaterra. La FPF le desea a Oliver Sonne una pronta recuperación", se lee en el texto institucional.

Hay que mencionar que el combinado patrio no ha mostrado su mejor rendimiento en sus últimos tres amistosos por suelo norteamericano. En su primer desafío cayó goleado 4-1 a manos de Estados Unidos.

Luego igualó 1-1 ante la selección de México en un partido que si bien hubo mejoría en la zona defensiva, eso duraría poco debido a que el útlimo sábado Canadá terminó por derrotar 2-0 al equipo nacional evidenciándose nuevamente falencias tanto en ataque como en la defensa.

Sobre todo en este último cotejo, Sonne fue uno de los futbolistas más criticados debido a que no tuvo una buen actuación y aparece en la imagen final de los dos tantos canadienses. Pese a que el encuentro ante los cafeteros se avizoraba como un partido para que el 'Vikingo' pueda remidirse, eso ya no podrá ser así.

Cabe mencionar que no revelaron específicamente el tipo de lesión que padece Oliver Sonne deberá cumplir su proceso de recuperación en su equipo para retornar lo más pronto posible a las canchas.

Comunicado de la selección peruana en el que informan la desafecció de Oliver Sonne

Perú vs. Colombia: horario y dónde ver el amistoso internacional

La selección peruana y su similar de Colombia se verán las caras este martes, 6 de octubre, en un amistos internacional que se encuentra programado para disputarse desde las 6:45 p.m. desde el NU Stadium de la ciudad de Miami.

A través de un comunicado, la Federación Peruana de Fútbol informó El lateral derecho de la selección peruana, Oliver Sonne, quedó desafectado del plantel nacional y se perderá el amistoso ante Colombia.