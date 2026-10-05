Torneo Clausura 2026: conoce la programación completa de los partidos de la fecha 11 de la Liga 1

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

¡Se acabó la espera! Este fin de semana se juega la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 y la tabla está que quema. Deportivo Garcilaso saldrá a cuidar el primer lugar, mientras los clubes grandes están al acecho esperando un tropiezo.

Torneo Clausura 2026 está de regreso

La pelota volverá a rodar este jueves 8 de octubre con el inicio de la fecha 11 del Torneo Clausura. Deportivo Garcilaso llega como único líder de la competencia y sabe que cada partido empieza a tomar mayor importancia en la recta decisiva del campeonato.

Universitario y Sporting Cristal siguen a la expectativa, listos para aprovechar cualquier resbalón del cuadro imperial y acercarse a la cima. En la otra vereda, Alianza Lima va por lo suyo: meterse a la final y mantener vivo el sueño de ser campeón nacional directo, sin pasar por playoffs.

La jornada arrancará en Moquegua y continuará durante todo el fin de semana hasta el domingo 11 de octubre, cuando se dispute uno de los encuentros más esperados: Cusco FC contra Alianza Lima.

Programación completa de la fecha 11

Estos son todos los partidos que se disputarán por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026:

Jueves 8 de octubre

13:00 | CD Moquegua vs. Cienciano | Estadio 25 de Noviembre, Moquegua.

15:30 | Atlético Grau vs. Los Chankas | Estadio La Matanza, Piura.

Viernes 9 de octubre

20:00 | Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.

Sábado 10 de octubre

13:00 | ADT vs. FC Cajamarca | Estadio Unión de Tarma.

15:30 | Comerciantes Unidos vs. Juan Pablo II | Estadio Juan Maldonado Gamarra, Cutervo.

17:00 | Universitario vs. FBC Melgar | Estadio Monumental, Lima.

Domingo 11 de octubre

13:00 | UTC vs. Sporting Cristal | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca.

15:30 | Sport Boys vs. Alianza Atlético | Estadio Miguel Grau, Callao.

18:30 | Cusco FC vs. Alianza Lima | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.

¿Dónde ver los partidos de la Liga 1?

Todos los encuentros de la Liga 1 2026 serán transmitidos por L1 MAX, señal disponible en operadores como Movistar, TV DSports, Best Cable y Claro TV, entre otros.

Los partidos también podrán seguirse vía streaming mediante L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Fanatiz y Claro Video, de acuerdo con la suscripción o plan contratado.

Así, el Torneo Clausura 2026 regresa recargado con una fecha 11 clave. Garcilaso tendrá que sudarla para mantener el liderato de la Liga 1, mientras que Universitario, Sporting Cristal y Alianza Lima no darán tregua en esta ajustada carrera por el campeonato.