Jorge Jesús abre las puertas para que Cristiano Ronaldo regrese a la selección de Portugal: "Tiene que decidir"

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cristiano Ronaldo vuelve a ser tendencia, luego abandonar la concentración de la selección de Portugal el pasado miércoles, esto tras no haber sido titular ante el encuentro con Noruega del 27 de septiembre. Sin embargo, la posición de Jorge Jesús, su entrenador fue a favor del astro.

Las puertas a la selección se mantienen abiertas

El director técnico de la selección de Portugal, Jorge Jesús se pronunció ante lo sucedido el pasado miércoles, donde Cristiano Ronaldo abandonó la concentración del equipo tras no ser considerado como titular ante Noruega el último 27 de septiembre, que terminó con el triunfo de 'Los Lusos'.

JORGE JESÚS NO CIERRA LA PUERTA A CRISTIANO RONALDO EN PORTUGAL: "Para mí, todo está ABIERTO. Cris tiene que decidir qué quiere hacer con su propia vida. Fue un MALENTENDIDO y para mí es FÁCIL resolver esta situación. No hay malos sentimientos con Cristiano. Él decidirá lo que quiere hacer, yo NO soy el que decide esto. NO estoy triste". October 4, 2026

"Ha sido un malentendido y, en mi opinión, es fácil de resolver. Por mi parte, todo está bien. ¿Cuándo se resolverá? Eso no lo sé, ya veremos", explicó Jesus.

Asimismo, el entrenador también explicó en una rueda de prensa que no ve razones para disculparse ante 'El Bicho', expresando que no existen problemas personales y que todo se trató de un simple desencuentro. Que esta decisión se encuentra en manos del propio Cristiano Ronaldo.

"Él sabe que esto terminará, que no dura para siempre. Pero me gustaría que terminara en la selección nacional como él quiera. Él es quien decidirá. Así hablamos. En la primera convocatoria le dije: 'Te necesito'. Juegues o no juegues, te necesito. Y ahora es lo mismo", indicó el DT.

🚨 I think this was the most revealing part of tonight's press conference, and Cristiano Ronaldo will be really interested in this part... Paulo Jorge Duarte, a CMTV journalist, asked what has been on all our minds throughout the week, yet has repeatedly been dodged: the real answers on the Cristiano Ronaldo situation. The answers Jorge Jesus gave during the press conference felt more rehearsed, almost like he and players had been trained to brush off the incident and move on. Then, suddenly, a journalist went off script and hit the nerve and unveiled the mask. The moderator had to intervene to stop things from going wayward. And I believe what Jorge Jesus said in that moment reflects his real intentions. 🎥 The full transcription: 🇵🇹🗣 Jorge Jesus on a previous question: "He knows very well that it is right. It doesn't last forever for everyone, but I would like him to finish with the national team the way he wants to, as he wants to. He is the one who will decide how he wants to, isn't he? Because that is how the two of us spoke. I said, 'I need you. For my first squad announcement, I need you. I need you to be beside me, whether you are playing or not. I need you.' And now I'm saying the same thing." Paulo Jorge Duarte: "I would love you to be patient. If you want to answer, obviously, but this... these are questions. In this case, they are mine. The answers are meant to be given." 🇵🇹🗣 Jorge Jesus: "Obviously, but that's..." Paulo Jorge Duarte: "And there's no one who can put a stop to that." 🇵🇹 Jorge Jesus: "Certainly." Paulo Jorge Duarte: "Mister, it wasn't the press that left the training camp. It was a player from the Portuguese national team. And I understand your difficulty in explaining it, and believe me, I believe you. Yes, but... I understand your difficulty. But let me ask the questions. Let me ask the questions. There is a player who left, who left, who went away. I don't know whether he went by plane or by bicycle, but he left. And this cannot be left hanging. You say, 'I don't know how to explain it, I don't know how to explain it', but something must have happened. A player like Cristiano Ronaldo, with the responsibility that Cristiano Ronaldo has, doesn't leave over something trivial. And then there is something that has been discussed extensively over these past few days: was there a meeting, was there no meeting, did you apologise, and did you apologise in your own way? Mister, tell us what happened." 🇵🇹🗣 Jorge Jesus: "Sorry? Apologise how? I don't apologise to anyone." Paulo Jorge Duarte: "No, but that's what I said. In the media, it was you. I think you're aware of what has been said." 🇵🇹🗣 Jorge Jesus: "But what is your question?" Paulo Jorge Duarte: "My question is this: what actually happened? Mister... But what actually happened? Was the problem that caused all of this the fact that the player was warming up? Was that what happened?" 🇵🇹🗣 Jorge Jesus: "Then you are putting the blame on Cristiano Ronaldo." Paulo Jorge Duarte: "I'm putting the blame on the decision, on the decision and on what happened." 🇵🇹🗣 Jorge Jesus: "Now, apologise for what?" Paulo Jorge Duarte: "So, listen, I'm not saying that..." 🇵🇹🗣 Jorge Jesus: "We're not going to get into a dialogue. Let me clarify this." Paulo Jorge Duarte: "The Mister has already answered. It was widely reported that there was a meeting and that, at that meeting, you would apologise and then apologise at the press conference. Is that true?" 🇵🇹🗣 Jorge Jesus: "There you go. That answers it..." "Coming back to it, apologise for what? What was the issue I was supposed to apologise for?" https://t.co/07aQFyuoCP — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) October 4, 2026

Respaldo de otros jugadores

Las palabras del entrenador también llegaron adentro del plantel portugués, donde jugadores como Nuno Mendes y João Cancelo expresaron su respaldo público al regreso del capitán, asegurando que este sería recibido con los brazos abiertos por si decide reincorporarse.

❤️🇵🇹 João Cancelo: "Cristiano Ronaldo is our captain and the symbol of our national team". "He's the best ever. Everyone knows what he represents for Portugal and what he has given to this country". "I believe things will certainly end in the best possible way. We all want the situation to be resolved calmly and with the respect Cristiano deserves". — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 4, 2026

Este posible retorno coincide con los dos últimos partidos de la fase de grupos de la UEFA Nations League ante Dinamarca y Gales el próximo 14 y 17 de noviembre. Ante ello, Cristiano Ronaldo ya sabe que el cuerpo técnico cuenta con él para estos compromisos, sumada a la expectativa de los hinchas.

Hasta el momento, la pelota se encuentra del lado de CR7. El mensaje de Jorge Jesús fue directo: las puertas permanecen abiertas a su regreso a la selección, y que ellos pueden contar con su capitán. Por ello, el fútbol luso guarda con la expectativa de ver volver al astro portugués en lo que queda de la fase de grupos de la UEFA Nations League.