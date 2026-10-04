Jorge Jesús abre las puertas para que Cristiano Ronaldo regrese a la selección de Portugal: "Tiene que decidir"

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 04/10/2026
Cristiano Ronaldo vuelve a ser tendencia, luego abandonar la concentración de la selección de Portugal el pasado miércoles, esto tras no haber sido titular ante el encuentro con Noruega del 27 de septiembre. Sin embargo, la posición de Jorge Jesús, su entrenador fue a favor del astro.
Las puertas a la selección se mantienen abiertas
El director técnico de la selección de Portugal, Jorge Jesús se pronunció ante lo sucedido el pasado miércoles, donde Cristiano Ronaldo abandonó la concentración del equipo tras no ser considerado como titular ante Noruega el último 27 de septiembre, que terminó con el triunfo de 'Los Lusos'.
"Ha sido un malentendido y, en mi opinión, es fácil de resolver. Por mi parte, todo está bien. ¿Cuándo se resolverá? Eso no lo sé, ya veremos", explicó Jesus.
Asimismo, el entrenador también explicó en una rueda de prensa que no ve razones para disculparse ante 'El Bicho', expresando que no existen problemas personales y que todo se trató de un simple desencuentro. Que esta decisión se encuentra en manos del propio Cristiano Ronaldo.
"Él sabe que esto terminará, que no dura para siempre. Pero me gustaría que terminara en la selección nacional como él quiera. Él es quien decidirá. Así hablamos. En la primera convocatoria le dije: 'Te necesito'. Juegues o no juegues, te necesito. Y ahora es lo mismo", indicó el DT.
Respaldo de otros jugadores
Las palabras del entrenador también llegaron adentro del plantel portugués, donde jugadores como Nuno Mendes y João Cancelo expresaron su respaldo público al regreso del capitán, asegurando que este sería recibido con los brazos abiertos por si decide reincorporarse.
Este posible retorno coincide con los dos últimos partidos de la fase de grupos de la UEFA Nations League ante Dinamarca y Gales el próximo 14 y 17 de noviembre. Ante ello, Cristiano Ronaldo ya sabe que el cuerpo técnico cuenta con él para estos compromisos, sumada a la expectativa de los hinchas.
Hasta el momento, la pelota se encuentra del lado de CR7. El mensaje de Jorge Jesús fue directo: las puertas permanecen abiertas a su regreso a la selección, y que ellos pueden contar con su capitán. Por ello, el fútbol luso guarda con la expectativa de ver volver al astro portugués en lo que queda de la fase de grupos de la UEFA Nations League.