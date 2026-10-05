¿Cerrando ciclos? Cristiano Ronaldo se reintegra al Al-Nassr y aparece con nuevo 'look' tras abandonar la concentración lusa

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El atacante luso Cristiano Ronaldo retomó sus entrenamientos con el Al-Nassr de Arabia Saudita tras sorprender a todos sus aficionados con una renovada apariencia física. Este singular acontecimiento ocurre luego de que el experimentado delantero abandonara la concentración de la selección de Portugal en la Liga de Naciones.

La salida de CR7 se produjo al confirmarse que no disputaría el partido internacional frente al combinado de Noruega. Esta polémica situación deportiva generó diversas reacciones entre los seguidores del máximo goleador histórico, dejando actualmente en incertidumbre su futura participación en la selección nacional de su país.

The GOAT. In the heart of Najd. At AlNassr 🐐💛 https://t.co/F8T7w0ZPBr — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) October 5, 2026

Reincorporación al club árabe

Tras concluir su participación internacional, Ronaldo se reintegró a la disciplina de su actual club, el Al-Nassr. No obstante, el club deportivo presumió a través de sus redes sociales oficiales el regreso de su máxima figura a las prácticas, donde lució un llamativo cambio de apariencia.

"Capitán presente", "El número 7 está de vuelta al trabajo", "El GOAT. En el corazón de Najd. En Al Nassr", se leen en las redes sociales del club del medio oriente.

Con dicha confirmación, atacante demostró que ya se ejercita con sus compañeros para preparar la reanudación del campeonato en la Saudi Pro League. La capacidad goleadora y el liderazgo del experimentado delantero volverán a ser las armas ofensivas fundamentales del conjunto de Riad para intentar recortar las distancias frente a los clubes líderes de la mencionada liga.

CR7 apareció con cambio de look

El atacante portugués viene de vivir jornadas muy agitadas tras abandonar la concentración de su selección y evidenciar diferencias con el estratega Jorge Jesus. No obstante, por medio de las redes sociales, la escuadra de Riad festejó el retorno de su capitán y exhibió el renovado aspecto físico que lucirá en los siguientes partidos de la liga árabe.

El legendario goleador cambió los tonos rubios que tenía recientemente en su cabello para optar por un corte completamente rapado. Dicha imagen recuerda de inmediato su etapa vistiendo la camiseta de la Juventus, institución donde ganó múltiples campeonatos. A pesar de que en territorio luso todavía se debate intensamente sobre su conflicto con el banquillo y un eventual adiós definitivo al cuadro nacional, el futbolista se mostró alegre en su regreso al club.