Perú derrota 2-1 a Chile y gana la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana sub-20 derrotó 2-1 a su similar de Chile en un encuentri correspondiente por el tercer y cuarto lugar de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se vienen desarrollando en Argentina. Piero Cari con un gol y un autogol del cuadro sureño tras un tiro de esquina fueron los tantos del equipo nacional, mientras que Chile descontó en los minutos finales.

El Clásico del Pacífico es peruano

En una jornada histórica para el balompié nacional, la Blanquirroja impuso condiciones ante la Roja en el estadio Marcelo Bielsa, ubicado en Rosario, la mañana de este viernes, 25 de septiembre. El equipo dirigido por Thiago Kosloski ganó 2-1 a la escuadra mapuche y se subió al podio del certamen.

El equipo nacional rompió la paridad a los 20 minutos del primer tiempo mediante el jugador de Alianza Lima, Piero Cari, con el marcador a su favor consiguió manejar la ventaja ante un Chile que, a diferencia de lo ocurrido en semifinales, tuvo mayor presencia ofensiva y generó oportunidades para empatar. Sin embargo, nuevamente le faltó claridad para transformar esos acercamientos en goles.

¡GOOOL PERUANO! 🇵🇪⚽ Piero Cari aprovechó un gran centro de cachetada de Jonathan García y definió para abrir el marcador a favor de la Selección Peruana Sub-20 ante Chile.



⏱ 23' PT | #PER [1] - 0 #CHI



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En el complemento el combinado patrio no bajó los brazos y salió con la convicción de anotar el segundo tanto, pero el conjunto chileno, dirigido por Sebastian Miranda, se instalaron en el área peruana e intentaron apretar para buscar la igualdad.

Sin embargo, la escuadra incaica pegó de nuevo a los 63 minutos con un autogol de Matías Orellana que vino desde un tiro de esquina. Chile siguió buscando, tuvo incluso un remate en el palo y encontró el descuento recién a los 87 minutos, cuando Cristian Rocha marcó el 2-1 que volvió a meter a la Roja en el partido, aún así no alcanzó.

𝗣𝗘𝗥𝗨 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗣𝗢𝗗𝗜𝗢 🥉#LaBicolor Sub20 conquistó la medalla de bronce tras imponerse 2-1 ante Chile en el último desafío del torneo.



¡ARRIBA, PERÚ! 🇵🇪 pic.twitter.com/6VQvrCvwSt — La Bicolor (@SeleccionPeru) September 25, 2026

Una caída previa ante la selección de Argentina

La Bicolor llegó a esta definición después de una derrota ante Argentina. El conjunto peruano perdió 1-0 ante la Albiceleste en una de las semifinales, en un partido que se mantuvo igualado durante gran parte del tiempo.

Argentina encontró el gol sobre el final gracias a Santiago Espíndola, quien marcó el único tanto del encuentro y terminó inclinando la clasificación hacia el equipo local.

En conclusión, la selección peruana sub-20 hizo historia al conseguir la medalla de bronce luego de vencer 2-1 a sus similar de Chile, en el estadio Marcelo Bielsa, en Rosaio, ello en un cotejo correspondiente por el tercer y cuarto lugar de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.