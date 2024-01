Exdirector deportivo de Cruz Azul envió dardo contra Juan Reynoso: Se creía dueño

El exdirector deportivo y asesor de Cruz Azul, Jaime Ordiales, envió dardo contra Juan Reynoso y aseguró que se creía dueño del club mexicano.

En entrevista para AS México, el exdirigente del club 'cementero' aseguró que respeta al exentrenador de la Selección Peruana por sacar campeón al equipo en 2021, no obstante, apuntó que la institución se debe de manejar de acuerdo a sus responsabilidades, facultades y situaciones particulares en cada área.

"Yo no he visto un equipo en donde el entrenador maneje el equipo como si fuera dueño. En ese momento había una situación en particular, mis respetos para Juan que había hecho como entrenador un equipo campeón y todo, pero bueno, yo creo que a nivel club la institución se debe de manejar de acuerdo a sus responsabilidades, facultades y situaciones particulares en cada área", declaró.

Asimismo, Jaime Ordiales afirmó que alguien no puede creerse dueño del equipo y reveló que estas actitudes ocasionaron que Juan Reynoso sea destituido de su cargo.

"Entonces, ahí fue donde ya no coincidimos, ya no congeniamos y, en ese momento, se tomó la decisión, no nada más de tu servidor. No eres dueño del equipo y todo lo que he hecho en mi carrera, en mi profesión, nunca he sido dueño del equipo. Siempre ha habido un dueño encima de mí y siempre he tenido que congeniar con un dueño o con un presidente", agregó.