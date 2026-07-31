CONMEBOL fija postura sobre proyecto de FIFA y pide más detalles del polémico plan

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras la propuesta impulsada por Gianni Infantino para crear el FIFA Forward Enterprise (FFE), iniciativa que plantea cambios en la gestión comercial de las competiciones de la FIFA, la Conmebol se pronunció sobre el proyecto y expresó su posición al respecto.

¿Qué dijo la CONMEBOL al proyecto?

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales y página web, la Conmebol informó que solicitó a la FIFA mayores detalles y precisiones sobre el alcance de la propuesta presentada.

Asimismo, la confederación sudamericana anunció la convocatoria de una reunión de su Consejo para analizar y evaluar la iniciativa con responsabilidad, considerando los aspectos involucrados en el proyecto.

"La CONMEBOL reafirma que su prioridad será siempre el fútbol: sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo. Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia. El fútbol siempre está primero", se lee en el comunicado

"La CONMEBOL":

Por su comunicado sobre la propuesta de la FIFA para vender participaciones del Mundial a inversionistas privados pic.twitter.com/0JdJGEjytq — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 31, 2026

La Conmebol explicó que el análisis del proyecto FFE se realizará tras un proceso de consultas internas y con mayor información solicitada a la FIFA. La confederación señaló que busca conocer a detalle la estructura, alcance y posibles efectos de la iniciativa antes de tomar una posición definitiva.

"Desde que la CONMEBOL tomó conocimiento de la propuesta presentada por la FIFA en relación con el proyecto FFE, y en cumplimiento de sus procedimientos institucionales, inició un proceso de consultas con sus Asociaciones Miembro y convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar dicha propuesta con la responsabilidad y el rigor que el tema exige. Con ese objetivo, la CONMEBOL solicitó a la FIFA información adicional..", remarcó

Pide unidad en el fútbol

Asimismo, la confederación sudamericana señaló que continuará evaluando el proyecto FFE con cautela y responsabilidad antes de definir una postura final.

"Por eso se continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración, contribuyendo al fortalecimiento del fútbol mundial exclusivamente a través de los canales institucionales y de los principios de buena gobernanza. La CONMEBOL hace un llamado a la unidad de toda la familia del fútbol y a anteponer siempre el fútbol por encima de cualquier otro interés", concluyó

Con ello, la CONMEBOL continuará evaluando el polémico proyecto FIFA antes de definir una postura final, mientras mantiene su llamado al diálogo y la unidad dentro del fútbol internacional.