Scaloni confirma la continuidad de la '10': el dorsal de Messi tendrá un sucesor y no será retirado

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El técnico de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, anunció que la tradicional camiseta con el número diez no pasará al retiro tras la salida de Lionel Messi. Esta decisión garantiza que un nuevo jugador asuma el dorsal luego de culminar los próximos compromisos internacionales.

La esperada despedida definitiva del delantero sudamericano vistiendo la indumentaria albiceleste se llevará a cabo el martes seis de octubre frente a la selección africana de Benín. Este evento se realizará en el Estadio Monumental de Buenos Aires

Decisiones sobre el histórico dorsal

El estratega albiceleste fue consultado directamente sobre este tema. En ese contexto, el entrenador aclaró el panorama sobre los protocolos que seguirán durante la actual serie de encuentros.

"En estos partidos no tenemos obligación, me parece. Por lo que sabemos. Hasta que sea el partido de 'Leo', no se la daremos a nadie", mencionó Scaloni.

Con estas declaraciones, quedó establecido que la numeración permanecerá momentáneamente hasta que finalicen los homenajes al capitán argentino. La dirección técnica buscará que otro integrante del plantel asuma la responsabilidad de portar dicho número.

"Después, ya veremos. A partir ese partido a quién se la daremos. Por suerte, creo que también por eliminatoria no queda fija. Pero, bueno. La idea es que se la quede una con todo lo lindo que es llevarla", mencionó.

El anuncio del retiro definitivo

A fines del mes de agosto, el futbolista rosarino utilizó sus redes sociales para comunicar formalmente el cierre de su etapa en el equipo nacional. A través de este mensaje difundido públicamente, el experimentado atacante expresó sus sentimientos hacia el país que representó durante toda su trayectoria.

"Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también, y siempre peleé y dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol", se menciona en el comunicado.

La programación oficial establece que, tras jugar contra Bolivia en Córdoba y ante Burkina Faso, el ídolo disputará su último duelo ante Benín.

"Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", menciona el comunicado de despedida de Leo Messi.

El ciclo de la icónica camiseta de Messi llegará a su fin durante la primera semana de octubre. A partir de esa fecha, el cuerpo técnico iniciará una nueva etapa deportiva preparatoria con los talentos emergentes.