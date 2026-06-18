Partidos de hoy, jueves 18 de junio del 2026: Guía completa de horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

VER EN VIVO HOY | Este jueves 18 de junio arranca la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 por lo que te traemos la guía completa de PARTIDOS DE HOY. En la ciudad de Guadalajara, México y Corea del Sur se enfrentan en lo que a priori será uno de los mejores partidos de esta etapa de la Copa del Mundo. Por otro lado, Suiza vs. Bosnia y Herzegovina se verán las caras en un duelo europeo que dejará más de una emoción. Por último, Canadá no quiere quedarse atrás por lo que ante Qatar intentará sumar sus primeros tres puntos del certamen.

Por el liderazgo del grupo

Luego de vencer en su respectivo estreno en esta cita mundialista, los dirigidos por Javier Aguirre quieren seguir en la senda del triunfo para así asegurar el liderato del grupo A y enfrentar a un rival no tan complicado en los dieciseisavos de final. El máximo reto del estratega mexicano será encontrar al reemplazante de César Montes quien se fue expulsado sobre los minutos finales del triunfo 2-0 ante Sudáfrica.

México busca su segundo triunfo en el Mundial 2026.

Los organizadores tendrán un hueso duro de roer ya que al frente tendrá a Corea del Sur que mostró uno de los mejores rendimientos colectivos de esta primera jornada. Esta vez, la defensa mexicana tendrá más trabajo que en su estreno ya que deberá frenar la velocidad y habilidad de Lee Jaesung y Son Heungmin.

No quiere perder el paso

Canadá tampoco quiere quedarse atrás luego de su opaco debut en el Mundial 2026 con un empate a pesar de ser uno los anfitriones del Mundial 2026. Esta vez, es espera que la figura Alphonso Davies arranque como titular ya que la necesidad de sumar de a tres es imperativa.

Por otro lado, Suiza y Bosnia y Herzegovina chocarán en lo que será un encuentro de pronóstico reservado. Ambas selecciones empataron en su estreno por lo que ahora irán en busca de sus tres primeros puntos para seguir pensando en avanzar de ronda.

Corea del Sur remontó sorprendió en su estreno en el Mundial 2026.

Copa del Mundo 2026

Chequia vs. Sudáfrica | 11:00 a. m. | DGO, DSports, Paramount+

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina| 2:00 p. m. | América TV, América TV GO, DGO, Dsports, Paramount+

Canadá vs. Qatar| 5:00 p.m. | DGO, DSports, Paramount+

México vs. Corea del Sur | 8:00 p.m. | América TVGO, DGO, DSports, Paramount+

De esta manera, este jueves 18 de junio continúa el Mundial 2026 por lo que te traemos la guía completa de horarios y canales de los Partidos de Hoy.