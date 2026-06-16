Lionel Messi: Los récords y logros históricos que alcanzó tras igualar la marca mundialista de Klose

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lionel Messi continúa ampliando una carrera que ya es considerada una de las más exitosas en la historia del fútbol. A pocos días de cumplir 39 años, el capitán de Argentina volvió a escribir una página memorable al igualar una de las marcas más importantes de las Copas del Mundo. Su reciente actuación ante Argelia confirmó que sigue vigente y sumando hitos a una trayectoria extraordinaria.

El delantero fue la gran figura en la victoria de la selección argentina al marcar los tres goles de su equipo. Gracias a ese triplete, alcanzó los 16 tantos en Mundiales e igualó el récord histórico que pertenecía al alemán Miroslav Klose. Además, dejó atrás a otras leyendas del fútbol como Ronaldo Nazario y Gerd Müller, consolidando aún más su lugar entre los máximos referentes de este deporte.

Los triunfos de Lionel Messi

El más reciente logro se suma a otro récord conseguido en la misma jornada. Messi se convirtió en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo, una marca que refleja su extraordinaria longevidad al máximo nivel competitivo. Desde su debut mundialista en Alemania 2006, el rosarino ha sido protagonista constante de las principales citas del fútbol internacional.

A lo largo de estos años, el argentino ha acumulado una impresionante cantidad de reconocimientos individuales y colectivos. Entre ellos destacan sus ocho Balones de Oro, cifra inédita en la historia del galardón. Asimismo, conquistó numerosos títulos con clubes y selecciones, consolidando una carrera marcada por la regularidad y la excelencia.

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó en el Mundial de Catar 2022. Después de varios intentos y finales disputadas, Messi logró levantar la Copa del Mundo con Argentina. Ese título no solo completó su palmarés, sino que también puso fin a uno de los debates más recurrentes del fútbol moderno sobre su legado dentro del deporte.

En el plano estadístico, el capitán argentino también lidera ampliamente los registros de su selección. Con 120 goles en 200 partidos, se mantiene como el máximo anotador histórico de la Albiceleste. Además, su influencia va más allá de los números, ya que ha sido el principal referente de varias generaciones de futbolistas argentinos.

Por si fuera poco, Messi también alcanzó los 27 encuentros disputados en Copas del Mundo, convirtiéndose en el jugador con más presencias en la historia del torneo. Del mismo modo, igualó la marca de 17 victorias mundialistas obtenidas por Miroslav Klose. Con cada presentación, el astro argentino continúa ampliando un legado que parece no tener límites y que lo mantiene entre los más grandes de todos los tiempos.