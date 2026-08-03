Hermanos fueron acribillados en Ventanilla: uno murió y otro lucha por sobrevivir tras balacera

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Dos hermanos fueron atacados a balazos durante la noche del domingo en Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao. El violento atentado dejó como saldo un fallecido y un herido de gravedad, luego de que ambos fueran interceptados por un sujeto armado mientras se movilizaban a bordo de una motocicleta.

Según información policial, el ataque ocurrió en la avenida La Playa, a la altura del largo de ingreso al distrito de Ventanilla. Los hermanos fueron sorprendidos por un individuo que abrió fuego contra ellos, provocando que perdieran el control del vehículo y quedaran tendidos sobre el pavimento tras recibir varios impactos de bala.

Uno de los hermanos falleció en el ataque

Al llegar al lugar, los agentes encontraron la motocicleta en el suelo y a los dos ocupantes gravemente heridos por proyectiles de arma de fuego. Ambos fueron trasladados al Hospital de Emergencias de Ventanilla, donde los médicos solo pudieron certificar el fallecimiento de Diego Vázquez Garro, de 33 años, quien presentaba un impacto de bala a la altura del tórax.

En tanto, su hermano Roger Vázquez Garro, de 30 años, quedó internado debido a las heridas de bala que recibió en el brazo y la pierna derecha. Su estado de salud continúa siendo evaluado por los especialistas tras el ataque armado que conmocionó a los vecinos de la zona.

Durante la atención médica, los efectivos policiales incautaron una pistola que pertenecía a Roger Vázquez. El arma estaba en su cintura y, de acuerdo con información de la Sucamec, se encontraba registrada a nombre de su hermano fallecido, Diego Vázquez.

🔴🔵 Un ataque a balazos en Ventanilla dejó un hombre muerto y su hermano herido. Policía encontró un arma de fuego en poder del sobreviviente.



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Los vecinos indicaron que el presunto atacante habría sido un sujeto vestido de negro, quien llegó hasta el lugar para ejecutar el ataque. Además, señalaron que, tras realizar los disparos, el hombre huyó a pie con dirección a un pasaje cercano.

En la escena del crimen, las autoridades hallaron cerca de 20 casquillos de bala, evidencia de la ferocidad del atentado. La Policía ya inició las investigaciones correspondientes y revisará las cámaras de seguridad instaladas en la zona para identificar al responsable y determinar el móvil del ataque.

De esta manera, el nuevo ataque evidencia la creciente violencia criminal que golpea al Callao, donde los enfrentamientos armados y los ataques directos continúan generando preocupación entre los vecinos. Las autoridades enfrentan el desafío de reforzar las estrategias de seguridad, identificar a los responsables y frenar una ola delictiva que mantiene en alerta a diversos sectores de la región.