Fallece Carlos del Campo: la íconica voz en español de Slinky en Toy Story, C3PO de Star Wars y más personajes

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pasó a mejor vida. El actor de doblaje, Carlos del Campo, popularmente conocido por ser la voz en español de diversos personajes de exitosas películas de los años 90, anime y videojuegos falleció a los 67 años de edad.

El mundo del doblaje está de luto: murió Carlos del Campo

El deceso del artista fue confirmado por sus familiares a través de las redes sociales el último domingo, 2 de agosto. La misma fue replicada por diversos colegas así como amigos del rubro en el que se desempeñaba.

"Con profunda tristeza informamos sobre el fallecimiento de nuestro padre Carlos Nicolás Ramos del Campo. Te amamos, tus hijos Abril y Carlos Ramos y mi mamá Doris Vargas. Descanse en paz", escribió su primogénita en una publicación de Instagram.

Vale señalar que, a principios del presente año se dio a conocer que el actor enfrentaba problemas de salud, sin embargo, se mantuvo reservado de los detalles de su condición. Por tal motivo, el actor de doblaje redujo paulatinamente su actividad dentro del medio y se retiró de las cabinas de grabación.

Hasta el momento se desconocen la razón de su muerte, pero diversos cibernautas en las redes sociales se encontraban a la espera de tener noticias de él porque no participó en la nueva entrega de 'Toy Story 5', en las producciones anteriores prestó su voz a Slinky.

Una destacada trayectoria con personajes icónicos

Carlos del Campo fue un actor, director de doblaje, locutor y cantante nacido en Chihuahua, en México, el 30 de diciembre de 1959. Destacó por su versatilidad para dar a voz a personajes de todas las edades, desde niños hasta ancianos, entre sus personajes más famosos se encuentran Slinky en la saga de 'Toy Story' y el androide C3PO en 'Star Wars'.

Además, en las primeras series de 'Power Rangers' interpretó a Bulk. Gin Ichimaru en el anime 'Bleach', al profesor Souichi Tomoe en 'Sailor Moon S' y también participó en 'Los Caballerso del Zodiaco' en la Saga de Géminis interpretando a 'El caballero dorado de Géminis" y su faceta como el Patriarca malvado.

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto debido a que el último domingo, 2 de agosto, familiares y allegados del actor de doblaje, Carlos del Campo, informaron que falleció a los 67 años. El artista será recordado por ser la voz en español de diversos personajes como Slinky en Toy Story, C3PO en Star Warse, entre otros.