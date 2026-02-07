Alianza Lima es un hospital: Íntimos sufren nueva baja a horas de enfrentar a Comerciantes Unidos

07/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima quiere dejar atrás la dura derrota sufrida en Paraguay ante 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores obteniendo un triunfo en el campeonato local. Esta vez, los íntimos reciben en Matute a Comerciantes Unidos por la fecha 2 del Torneo Apertura ante miles de sus hinchas.

Alianza Lima sufre nueva baja por lesión

La caída no fue el único saldo negativo sufrido por los blanquiazules, sino también dos nuevos lesionados de consideración que estarán fuera de las canchas por varias semanas. Esteban Pavez y Guillermo Viscarra no podrán ser tomados en cuenta por Pablo Guede debido a sendas dolencias.

Y por si eso fuera poco, Alianza Lima sufrió una nueva baja a solo horas de enfrentarse a Comerciantes Unidos en casa. El señalado es Fernando Gaibor quien había terminado con cierto dolor tras el partido ante 2 de Mayo del último miércoles, aunque nada grave.

Finalmente, por recomendación del cuerpo médico del club Pablo Guede decidió no convocar al ecuatoriano por lo que se suma a la larga lista de bajas en el elenco de La Victoria. Además, esta medida se toma pensando en el partido de vuelta ante 2 de Mayo en Matute donde deberán conseguir una victoria para acceder a la Fase 2 de la competición.

Por suerte, los victorianos recuperan para este duelo a Luis Advíncula y Luis Ramos quienes se habían perdido el cotejo en Paraguay por dolencias musculares.

Miguel Trauco y Sergio Peña dejaron de ser jugadores de Alianza Lima

Las ausencias en Alianza Lima en las últimas semanas no solo se dieron por lesión sino por escándalos legales y de disciplina. Esto se dio luego que una joven de solo 22 años acusara a tres jugadores del club de haber abusado sexualmente de ella cuando estuvieron en Uruguay.

Tras separarlos de manera indefinida, este viernes 5 de febrero el club anunció la desvinculación definitiva de Miguel Trauco y Sergio Peña. Incluso, este último ya había sido presentado como nuevo jugador del Sakaryaspor de la segunda división de Turquía.

En el caso de Carlos Zambrano, la situación sería diferente ya que el defensor no estaría presentando la misma predisposición ya que estaría exigiendo la totalidad de dinero que resta de su contrato.

