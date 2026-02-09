Alianza Lima vs Comerciantes: Futbolista genera preocupación tras escalofriante lesión en el brazo

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En pleno cierre del partido entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos, un futbolista encendió la preocupación de todos tras sufrir una escalofriante lesión en el brazo, una escena que dejó imágenes realmente duras y heló el estadio por completo.

'Tato' Rojas y su escalofriante lesión

Alianza Lima terminó ganando 2-1 en Matute con un penal ejecutado por Paolo Guerrero, pero antes de ese gol del triunfo, el partido ya había quedado sacudido por una escena que generó enorme preocupación.

En la recta final del partido, se produjo un cruce entre Fabio Rojas, lateral de Comerciantes Unidos, y Marcos Huamán, cuando ambos buscaban ganar la posición del balón.

En esa acción, Fabio Rojas cayó de muy mala forma y las imágenes de la transmisión mostraron claramente cómo su brazo se dobló de manera antinatural, generando un silencio inmediato en la cancha.

La escena fue realmente impactante. Rojas quedó tendido sobre el césped y, según lo que se pudo ver en la transmisión, incluso se le notó visiblemente afectado, al punto de que algunos compañeros se acercaron rápidamente para pedir asistencia.

De inmediato, ingresó la ambulancia al campo de juego, ante la preocupación generalizada de jugadores, cuerpo técnico e hinchas. Según la transmisión de L1 Max, el lateral habría sufrido una lesión en el codo, lo que explicaba la rápida intervención médica.

Lo más llamativo fue que, pese a la evidente molestia y al fuerte dolor, el futbolista decidió continuar en el partido, ya que su equipo había agotado todas las modificaciones reglamentarias.

En las tribunas, varios hinchas de Alianza Lima no tardaron en recordar el pasado de Fabio Rojas en Alianza Lima y, a través de redes sociales, comenzaron a enviarle mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación.

Próximo partido de Alianza en la Libertadores

Más allá del tremendo susto en los minutos finales, Alianza Lima consiguió lo que más necesitaba esa noche: ganar sí o sí. La presión estaba encima tras la derrota en la Copa Libertadores la semana pasada, así que este triunfo cayó como un verdadero respiro para el equipo.

Ahora, el equipo de Pablo Guede ya cambia rápido el chip y se mete de lleno en su próximo reto internacional. Tras caer 1-0 ante 2 de Mayo en Paraguay, Alianza Lima buscará darle vuelta a la serie en Matute, en el partido de vuelta programado para este miércoles 11 de febrero, desde las 19:30.

Así, el duelo entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos no solo dejó un triunfo vital para los íntimos, sino también un gran susto por el futbolista Fabio Rojas, quien terminó sufriendo una escalofriante lesión en el brazo.