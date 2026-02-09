Liga 1 en su máximo esplendor: Duelo entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos se jugó sin VAR

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima sufrió más de la cuenta para vencer en casa a Comerciantes Unidos por la fecha dos del Torneo Apertura. Los íntimos llegaban a este encuentro tras la dura derrota ante 2 de Mayo en Paraguay por lo que necesitaban un triunfo como al aire para afrontar de la mejor manera la vuelta de este miércoles en Matute.

Alianza Lima vs. Comerciantes se jugó sin VAR

En el arranque del segundo tiempo, los blanquiazules iban arriba por 1-0 gracias al gol de Renzo Garcés de cabeza. Los primeros minutos de la parte complementaria tuvo a Ayoví como protagonista ya que logró convertir el 1-1 tras un grosero error de Mateo Antoni.

Y cuando Alianza Lima se fue con todo en busca de encontrar el segundo tanto, un hecho sorprendió a los televidentes de este partido y a los miles de asistentes que estuvieron en el Estadio Alejandro Villanueva.

Al minuto 62, Michael Espinoza, árbitro central del partido, llamó a Paolo Guerrero y Matías Zen para darles un curioso aviso. Luego de ello, los reporteros de campo de la transmisión de L1 Max compartieron la información señalando que las cámaras del VAR sufrieron un desperfecto por lo que esta herramienta no estaría habilitada.

Los bancos de ambos equipos protestaron durante varios minutos, pero el juego tuvo que reanudarse a pesar de este desperfecto. En el caso de los íntimos, esta es la segunda vez que se da una situación similar ya que en el duelo ante Sport Huancayo también tuvo que jugar con contar con este respaldo tecnológico.

El VAR regresó a Matute

Por suerte, con el correr del cotejo se pudo resolver los desperfectos por lo que el VAR volvió y fue vital para el resultado final. Sobre el final del encuentro, una jugada en ataque para el local generó el reclamo de los jugadores y de las cuatro tribunas de Matute quienes reclamaron airosamente pidiendo penal.

El juez fue alertado por los asistentes por lo que se acercó al monitor ubicado en el mediocampo. Tras comprobar que existió una mano por parte de defensar de la visita, el referí cobró penal y luego fue traducido en gol por Paolo Guerrero.

En resumen, el duelo entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos se jugó sin VAR durante varios minutos por desperfectos con las cámaras. Por suerte, esto se pudo corregir por lo que luego fue importante para el penal cobrado a favor de los íntimos.