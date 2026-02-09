Sale a la luz conversación del árbitro Kevin Ortega con jugadores de Universitario tras polémico penal

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego del discutido penal que le costó el triunfo a Universitario de Deportes, se conoció una conversación que involucra al árbitro Kevin Ortega y a jugadores cremas, un diálogo que ahora sale a la luz y genera aún más debate.

Universitario y su polémico empate ante Cusco FC

Universitario sacó apenas un empate 1-1 ante Cusco FC en el Garcilaso de la Vega, por la fecha 2 del Torneo Apertura, en un partido que terminó dejando a todo el plantel crema con un sabor amargo y más de uno con cara de bronca.

Cuando todo parecía encaminado para que los cremas se lleven los tres puntos de una plaza complicada, llegó la jugada que cambiaría el cierre del encuentro. En los minutos finales, el árbitro Kevin Ortega cobró un penal a favor de Cusco FC por una presunta falta de Williams Riveros.

La decisión desató la molestia inmediata en la cancha y en las tribunas, y rápidamente el reclamo se trasladó a las redes sociales, donde los hinchas de Universitario cuestionaron con dureza el cobro del juez principal.

La jugada terminó siendo determinante, ya que Cusco FC logró convertir y selló el 1-1 definitivo, un resultado que fue calificado como muy agridulce por el propio plantel crema.

Carabalí revela el diálogo con Ortega

Una vez finalizado el encuentro, los jugadores de Universitario pasaron por la zona mixta del estadio. Fue ahí donde el periodista Gustavo Peralta conversó con José Carabalí para las cámaras de L1 Max.

🗣️ "El árbitro dijo que se EQUIVOCÓ, no se por qué cobraron penal. Muchos compañeros lo escucharon decir eso." Si es cierto lo que dice Carabalí, Kevin Ortega tiene que ser congelado xq esto no es la Copa Perú. Es la élite del fútbol profesional del Perú.❌pic.twitter.com/IjtQ1RGwto — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) February 8, 2026

Al ser consultado sobre lo ocurrido en el partido, el lateral ecuatoriano sorprendió al revelar un inédito diálogo que se habría producido con el árbitro Kevin Ortega tras el polémico penal.

"La verdad no estuve muy bien en la jugada, pero creo que es una jugada que el VAR lo intuye. Pero, a lo último el árbitro (Kevin Ortega) les dijo a unos compañeros que se equivocó, entonces no sé porqué cobró penal", declaró Carabalí.

La revelación no pasó desapercibida, ya que, según el propio jugador, Kevin Ortega habría reconocido su error luego de haber validado el penal que terminó perjudicando directamente a Universitario.

En la misma entrevista, José Carabalí también expresó el malestar del grupo por cómo se terminó escapando el triunfo en Cusco: "La verdad nos vamos con un sabor amargo, porque era un partido que debíamos haberlo ganado por las ocasiones de gol, con 2-3 goles arriba en el marcador".

"Es una plaza difícil, ante un equipo difícil que tiene buen pie y buenos jugadores, llevarse un punto es importante. Pero lo merecíamos ganar, pero yo no vi ninguna falta en el penal", añadió.

Así, el empate entre Universitario y Cusco FC terminó quedando marcado por el polémico penal y por la conversación que salió a la luz entre el árbitro Kevin Ortega y los jugadores de la 'U', revelada por José Carabalí.