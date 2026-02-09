Universitario no se queda de brazos cruzados y anuncia radical medida tras polémico penal en empate ante Cusco FC

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El empate ante Cusco FC todavía duele en Universitario de Deportes y, tras el polémico penal de los minutos finales, el club decidió no quedarse de brazos cruzados y anunció que tomará una radical medida ante la Conar.

Universitario y su polémico empate ante Cusco FC

El último sábado 7 de febrero, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, Universitario de Deportes igualó 1-1 ante Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Todo iba más o menos tranquilo en el partido hasta los minutos finales, cuando el árbitro Kevin Ortega, con ayuda del VAR, cobró un penal para el equipo local por una jugada entre Williams Riveros y un jugador rival.

La decisión terminó sellando el empate definitivo y generó un inmediato malestar en la delegación crema, que consideró que el cobro fue determinante para que se les escape la victoria en una plaza siempre complicada.

Apenas culminó el encuentro, el reclamo se trasladó fuera de la cancha y empezó a tomar fuerza durante las siguientes horas.

Universitario de Deportes anuncia radical medida

Un día después del partido, el administrador de Universitario, Franco Velazco, utilizó sus redes sociales para pronunciarse públicamente y anunciar la radical medida que tomará el club tras lo ocurrido en Cusco.

Lo ocurrido anoche con el arbitraje de Kevin Ortega y Alejandro Villanueva (VAR) resulta inadmisible y no resiste un análisis objetivo. No solo por el cobro de un penal inexistente, sino también por una serie de decisiones y amonestaciones que, de manera reiterada, terminaron... — Franco Velazco Imparato (@ImparatoVelazco) February 8, 2026

"Lo ocurrido (el sábado pasado) con el arbitraje de Kevin Ortega y Alejandro Villanueva (VAR) resulta inadmisible y no resiste un análisis objetivo. No solo por el cobro de un penal inexistente, sino también por una serie de decisiones y amonestaciones que, de manera reiterada, terminaron perjudicando directa y exclusivamente a Universitario", afirmó.

En el mismo pronunciamiento, el dirigente precisó que la institución presentará una queja formal ante la Conar.

"(El lunes 9 de febrero) presentaremos la queja formal ante la CONAR, así como la solicitud de los audios del VAR y la evaluación de los árbitros involucrados. En un ejercicio mínimo de transparencia, esperamos que dichos audios se hagan públicos y no se mantengan bajo esquemas reservados, como ocurrió en el 2025", señaló.

Universitario de Deportes exige cambios en el arbitraje

En su comunicado, Franco Velazco también dejó en claro que, si bien el resultado ya no puede modificarse, el objetivo principal del club es dejar constancia de lo sucedido para evitar que se repitan situaciones similares.

"Los puntos ya los hemos perdido, sin embargo, queremos dejar constancia formal de lo ocurrido y evitar que este tipo de arbitrajes vuelvan a condicionar el desarrollo deportivo de la competencia", remarcó.

Además, el administrador de la 'U' expresó su preocupación por lo ocurrido desde el arranque del torneo y elevó un pedido directo a la máxima autoridad arbitral. "Finalmente, preocupa que errores de esta magnitud se produzcan desde el inicio del torneo, generando dudas razonables sobre la consistencia y el criterio arbitral".

"Por ello, hacemos un llamado directo al presidente de la CONAR, Juan Sulca, para que adopte medidas inmediatas que garanticen imparcialidad, transparencia y un arbitraje capaz de tomar decisiones con independencia y sin verse condicionado por presiones externas o el entorno digital", concluyó.

Así, el empate ante Cusco FC no solo dejó bronca en Universitario de Deportes, sino que también llevó al club a anunciar que presentará una queja formal ante la Conar.