Felipe Chávez debutó con Colonia: Peruano ingresó en la derrota ante Leipzig por la Bundesliga

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La reciente decisión de Felipe Chávez de dejar Bayern Múnich para firmar por FC Colonia sorprendió a gran parte de la afición nacional. Y es que el joven futbolista peruano había tenido sus primeros minutos con el elenco bávaro, pero aún así decidió cambiar de camiseta por un equipo más humilde de Alemania.

Felipe Chávez debutó con Colonia en la Bundesliga

A solo unos días de haber llegado y con unos pocos entrenamientos, Lukas Kwasniok convocó al jugador de la Selección Peruana para estar en la banca de suplentes en caso sea necesario su ingreso. Lamentablemente, el local no lograba el resultado esperado ya que estaba cayendo 2-1.

Sobre los minutos finales, el estratega polaco decidió llamar a Felipe Chávez para que haga su debut oficial ingresando al 89. Pese a sus ganas y a su intento de mostrarse, tuvo mayor contacto con el balón por lo que no pudo hacer mucho para evitar la derrota.

Con esta derrota, Colonia se mantiene lejos de las posiciones de torneos internacionales ya que se mantiene en la décima casilla con 23 puntos, a 13 del sexto puesto que otorga clasificación a la Conference League de las próxima temporada.

Ahora, el equipo de Felipe Chávez deberá meterse de lleno en el próximo encuentro el cual será el sábado 14 de febrero ante Stuttgart por la fecha 22 de la Bundesliga en el Mercedes Benz Arena.

¿Qué dijo el entrenador de Felipe Chávez previo a su debut?

Antes de esta derrota, Lukas Kwasniok fue consultado por la prensa por el posible debut de Felipe Chávez tras su llegada desde Bayern Múnich. Pese a reconocer que tiene un gran talento y una importante proyección, el estratega aseguró que no lo mandaría desde el vamos.

"No. Lo estamos haciendo muy bien en el mediocampo. No le haría ningún favor, sobre todo contra el Leipzig", indicó aquella vez.

Además, llenó de elogios al ahora jugador de la Selección Peruana por sus habilidades, especialmente en la zona de ataque. Además, alagó el pie izquierdo de su nuevo dirigido.

"Felipe es un crack, sobre todo hacia el final. Hasta un ciego puede ver que tiene una buena zurda", añadió.

En resumen, Felipe Chávez debutó oficialmente con Colonia en la Bundesliga en la derrota ante el Leipzig por la fecha 21. El peruano solo jugó unos cuantos minutos al ingresar en los descuentos y pudo hacer poco por evitar la caída de su equipo.