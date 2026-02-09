Carlos Zambrano contraataca: Futbolista denunció por extorsión a joven que lo acusó de abuso sexual

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La acusación contra Carlos Zambrano por abuso sexual parece tener para varios capítulos. Esta vez, el defensor respondió a este hecho denunciando a la joven argentina de 22 años por extorsión, así como a su amiga y a un tercero en cuestión.

Carlos Zambrano denuncia por extorsión a joven que lo acusó

La información fue brindada por el abogado del aún futbolista de Alianza Lima, Gonzalo Hidalgo, quien aseguró que antes de que se asiente la causa en la justicia argentina su cliente recibió mensajes desde una cuenta de Instagram para exigirle una cantidad de dinero.

La intención era que no se divulgara lo sucedido en el hotel de Montevideo. Como era de esperarse, Carlos Zambrano se negó por lo que la denuncia se hizo unos minutos después.

"No lo estamos haciendo para atribuirle una responsabilidad penal, sino para que la Fiscalía pueda investigar y determinar en tanto y en cuánto cada persona denunciada tiene participación en el hecho delictivo", indicó el letrado para Latina.

Seguidamente, Hidalgo indicó que las tías de la víctima también se encuentran dentro de esta acusación ya que también habrían enviado mensajes contra el defensor. Por ello, pidió a la Fiscalía de Argentina abrir una investigación para determinar la veracidad de su versión.

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron acusados por abuso sexual.

"Si la Fiscalía logra acreditar en una investigación, hasta ir a un juicio, que esas personas han extorsionado a mi cliente, es evidente que el móvil de esa supuesta denuncia es económico. Prácticamente en paralelo a los mensajes extorsivos que ha recibido mi patrocinado, esta persona ya se encontraba haciendo su denuncia, 20 o 25 minutos después, le llegan los mensajes", añadió.

A través de las redes sociales

Según detalló el abogado, Carlos Zambrano recibió mensajes de parte de un usuario de Instagram que recién se había registrado. Incluso indicó que al único que seguía era al 'León', así como a los otros dos involucrados en este caso quienes son Miguel Trauco y Sergio Peña.

"Es una cuenta de Instagram que se puede visualizar que fue creada recientemente. Como consecuencia, solo seguía a mi patrocinado y creo que a los dos deportistas que también están inmersos en esta situación", finalizó.

En resumen, Carlos Zambrano denunció por extorsión a la joven argentina de 22 años que lo acusó de abuso sexual. El abogado del futbolista indicó que la intención de la mujer se da con fines económicos.