Farfán impacta al revelar qué exjugador de Universitario le quiso pegar: "Cuidado, conch***e"

Jefferson Farfán reveló una anécdota peculiar que vivió cuando aún lucía la camiseta de Alianza Lima y en el que casi se va a los golpes con un exjugador de Universitario de Deportes.

En la última edición del programa 'Enfocados', la 'Foquita' aprovechó la entrevista que le realizaba al exguardameta Leao Butrón para revelar que tuvo un pequeño altercado en las canchas durante su enfrentamiento con Alianza Atlético en el Descentralizado del 2004.

Según Farfán, el jugador que en ese momento vestía los colores del equipo de Sullana antes de formar parte de la 'U', Piero Alva, le realizó un fuerte reclamo y tuvieron un intercambio de palabras por una jugada que no le gustó para nada.

"Piero (Alva) me quiso pegar una vez, en el partido. Creo que le hice una huacha y me dijo: 'Cuidado, conch...'", le reveló a Butrón, quien no pudo dejar de mostrar una sonrisa por la peculiar anécdota.