Federación de Fútbol de Chile recibe una terrible noticia previo al encuentro con Perú: ¿De qué se trata?

09/11/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

A casi nada del 'Clásico del Pacífico', la b, dirigida por el 'Tigre' Ricardo Gareca, recibió una mala noticia previo al encuentro contra la selección peruana. Los hijos de Chile, que ya se mantienen en el último lugar de la tabla de las Eliminatorias 2026, atendieron una sanción de la FIFA por casi 11,500 soles por "mala conducta".

Chile recibe sanción por "mala conducta"

Luego de su más reciente y dolorosa derrota contra la selección cafetalera de Colombia, en la que cayeron por cuatro goles en la calurosa Barranquilla, el ente internacional del fútbol expendió un castigo para "La Roja". El hecho se habría suscitado justamente en el encuentro con el equipo de James Rodríguez. Así lo confirmaron distintos medios deportivos de Chile como el diario AS.

Esta situación, que engloba una sanción pecuniaria, se suma a la serie de problemas que viene teniendo la Federación Chilena. Hace un tiempo, en enero pasado, el equipo recibió una multa por comportamiento discriminatorio y otras de hechos ocurridos durante los partidos de Colombia y Perú.

La multa actual consta de 10 mil francos suizos, al cambio cerca de 11, 500 dólares; fue anunciada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA a la Federación de Fútbol de Chile. Ello se debería a una penalización por retraso en el inicio del partido contra Colombia, cuya sanción yace en el Artículo 14 del Código Disciplinario. Vale resaltar que en moneda chilena ello pasaría los 11 millones de pesos.

Otras sanciones para Chile

Junto con lo previamente mencionado, el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en Santiago, sufrió restricciones durante el partido con Bolivia, utilizando tan solo el 50% de su capacidad en la fecha 8 de las eliminatorias. Aquel partido acabó con una victoria del equipo del Altiplano por 2 sobre 1 gol.

Para culminar con los hechos complicados para Chile, Ricardo Gareca anunció la baja de Williams Alarcón debido a una lesión en el aductor, tema que lo llevaría a perderse los partidos tanto contra Perú como contra Venezuela y que son decisivos para la escuadra mapucha.

¿Dónde se jugará el Perú vs. Chile?

Uno de los partidos más esperados y decisivos para ambas escuadras ya no se llevará a cabo en la casa de la selección, debido a temas relacionados con la Cumbre APEC 2024. Tras el anuncio de que el Gobierno no otorgó las garantías para el Perú vs. Chile en el Nacional, el encuentro debió ser movido al estadio Monumental, casa del actual bicampeón del fútbol peruano, Universitario de Deportes.

De este modo se pudo conocer que la Selección de Chile recibió una nueva sanción por presunta "mala conducta". Esta es una nueva complicación de esta naturaleza para los chilenos que ya habían recibido sanciones similares a inicios de año.