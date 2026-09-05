Sport Huancayo gana 2-1 a Sport Boys: el 'Rojo Matador' se impone de local por la fecha 8 del Clausura

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sport Huancayo se impuso 2-1 a Sport Boys por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026, en un partido que terminó con una fuerte polémica y enfrentamientos entre los jugadores. Javier Sanguinetti fue la gran figura del conjunto huancaíno al marcar los dos golpes de su equipo, mientras que Yuriel Celi anotó para los rosados.

Desarrollo del encuentro y efectividad en las áreas

El planteamiento de la escuadra local buscó aprovechar la altura de la ciudad desde el silbato inicial para acorralar a la defensa rosada. La presión constante dio sus primeros frutos al cierre de la etapa inicial, cuando Javier Sanguinetti venció la resistencia del guardameta visitante para romper la igualdad y enviar al 'Rojo Matador' en ventaja hacia los vestuarios.

En el periodo complementario, la reacción del elenco del Callao no se hizo esperar para devolver las tablas al marcador. Yuriel Celi aprovechó un desajuste en el fondo huancaíno a los 55 minutos para marcar el empate parcial, devolver la competitividad al choque y poner nuevamente en disputa los tres puntos.

El trámite del partido mantuvo la paridad táctica hasta los minutos finales del tiempo reglamentario. Ambas escuadras buscaron con insistencia el gol del triunfo en un ida y vuelta constante, marcando el camino para el desenlace controvertido que definiría el resultado final del cotejo en la altura.

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Sport Huancayo ganó 2-1 a Sport Boys por la fecha 8 del Torneo Clausura. Javier Sanguinetti anotó un doblete y fue expulsado.



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Decisión arbitral y expulsiones

El rumbo del compromiso cambió drásticamente a los 84 minutos tras una acción dividida en el área visitante. El arbitro principal Daniel Ureta sancionó un penal por infracción de Carlos Zambrano contra Daniel Porozo, desatando la protesta inmediata de los jugadores chalacos, lo que derivó en una amonestación para Christian Cueva por los reclamos.

La ejecución desde los doce pasos fue concretada por Javier Sanguinetti sobre los 90+1 minutos, sellando su doblete personal y la ventaja para el cuadro local. Sin embargo, los festejos posteriores desataron una fuerte gresca sobre el terreno de juego, caracterizada por empujones y manotazos entre integrantes de ambos planteles.

El descontrol en los minutos de adición derivó en un choque paralizado y en una seguidilla de sanciones disciplinarias. Tras la expulsión de Sanguinetti por doble amarilla, las tarjetas rojas se extendieron a Erick Gonzales y Yonatan Murillo, obligando a reanudar las acciones recién a los 106 minutos para disputar el tiempo añadido restante.

En ese sentido, Sport Huancayo aseguró tres puntos clave en la tabla del Torneo Clausura 2026 tras superar un final accidentado y caótico ante su gente, consolidando su fortaleza en condición de local frente a un rival directo.