Alianza Lima confirma lesión de Paolo Guerrero: cuándo volverá a las canchas y qué tan grave es

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La situación de Paolo Guerrero encendió las alarmas en Alianza Lima, luego de que se confirmara la lesión muscular que sufrió tras su último encuentro frente a Deportivo Garcilaso. El delantero quedó fuera de los próximos compromisos del equipo blanquiazul y deberá cumplir un proceso de recuperación antes de regresar.

Alianza Lima confirmó la lesión de Paolo Guerrero

Los exámenes médicos determinaron que Paolo Guerrero presenta un desgarro de segundo grado en el músculo bíceps femoral izquierdo. El diagnóstico explica las molestias que presentó después del partido ante Deportivo Garcilaso, donde fue reemplazado durante el segundo tiempo.

El atacante terminó aquel encuentro con dificultades para desplazarse y más tarde fue sometido a evaluaciones médicas. Los resultados establecieron el grado de la lesión y determinaron que deberá permanecer fuera de las canchas mientras cumple el tratamiento indicado por el departamento médico de Alianza Lima durante las próximas semanas.

Tras conocerse el diagnóstico, Paolo Guerrero comenzó sesiones de fisioterapia como parte de su recuperación. El proceso será seguido por el área médica del club, que evaluará su evolución antes de determinar cuándo podrá volver a realizar trabajos con el plantel y competir nuevamente en la Liga 1.

La lesión también provocó que Guerrero quedara descartado para el partido entre Alianza Lima y Juan Pablo II, correspondiente a la octava jornada del Torneo Clausura. El encuentro está programado para el domingo 6 de septiembre, por lo que el delantero no acompañará a la blanquiazul.

El clásico ante Universitario está en riesgo

El siguiente partido que genera preocupación es el clásico ante Universitario de Deportes, programado para el sábado 12 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva. Debido al periodo estimado de recuperación, la participación de Paolo Guerrero permanece en duda para uno de los encuentros más esperados.

Los reportes conocidos hasta ahora sitúan el tiempo de recuperación entre 2-4 semanas, dependiendo de la evolución de la lesión. Por ello, el delantero no tiene asegurado su regreso para enfrentar a Universitario y deberá continuar con el tratamiento antes de recibir autorización.

🎙️@analuciarf: "Paolo Guerrero no va a llegar al partido de Chongoyape. LA INFORMACIÓN QUE TENGO ES QUE PAOLO NO LLEGA AL CLÁSICO".#HablemosDeMAX #AlianzaLima



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La baja de Guerrero se produce después de una serie de partidos en los que Alianza Lima afrontó compromisos importantes dentro del Torneo Clausura. El conjunto blanquiazul deberá continuar su calendario sin uno de sus principales delanteros mientras el jugador avanza con su proceso de rehabilitación.

Por ahora, Paolo Guerrero permanece lesionado y concentrado en su recuperación, mientras Alianza Lima continúa con su calendario del Torneo Clausura. Su regreso dependerá de la evolución médica y de la autorización correspondiente, por lo que todavía no existe una fecha definitiva para verlo nuevamente en competencia oficial.